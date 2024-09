Sale a la luz la firme condición que puso Terelu Campos para fichar por el nuevo ‘Sálvame’

Kiko Hernández anunciaba este lunes en ‘Ni que fuéramos’ que tenía una exclusiva sobre Terelu Campos que iba a dar mucho que hablar y que iba a hacer que María Patiño y Belén esteban brotaran. Y finalmente, era a las 18:30 horas cuando revelaba de que se trataba.

«María, Belén mirar al frente», les pedía Kiko Hernández antes de soltar el bombazo que tenía entre manos. «Todo comienza en el mes de abril de 2024 donde empieza la primavera y donde había mucha revolución en el mundo audiovisual de la televisión. Fichajes por un lado, fichajes por otro, unos dejan un programa y fichan por otro. Pones Telecinco y ya no sabes si es Antena 3 o viceversa. Y también se estaba gestando hacer ya ‘Ni que fuéramos Shhh'», empezaba diciendo el colaborador.

Tras ese inicio, Kiko Hernández explicaba que Terelu Campos recibió una llamada de teléfono de ‘Ni que fuéramos Shh’. «¿Y qué pretendía Terelu? Aquí se dijo que no le interesaba. Pero las pretensiones de Terelu eran ocupar el puesto que tiene María Patiño, es decir presentar, y si hubieran accedido Terelu estaría aquí presentando»

«Yo me lo imaginaba. Y si te digo la verdad no me molesta. Ella nunca habría hecho el papel que yo estoy haciendo, sería otro papel pero no el que yo hago. Es más seguramente si estuviese aquí no estaría revolviéndose en los temas familiares y hubiera sido mejor para ella», reaccionaba María Patiño.

Kiko Hernández destapa la pretensión de Terelu Campos para fichar por ‘Ni que fuéramos’

Después, la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ no entendía la doble moral de Terelu Campos. «Yo entiendo que quisiera presentar. Pero claro, este programa es el cutre, perverso y el cruel. Yo estoy muy orgullosa de donde estoy y creo que estamos haciendo algo más maravilloso, e incluso de lo que algunos compañeros piensan. Pero yo soy consciente de lo que está pasando fuera por este proyecto. Había un momento en el que no había llamadas, pero ahora si que hay teléfonos que empiezan a sonar por el trabajo no solo por los que hay aquí sino por los que hay atrás», cuestionaba María.

«Tú tenías que haber dicho en la exclusiva que tu querías presentar el programa cutre, perverso y cruel», sentenciaba María Patiño. «Yo ya lo dije en el programa de Marc Giró donde yo estaba enfadada con Terelu. Es que yo reacciono así porque sabía que la habían llamado más veces y sé lo que ella ponía para venir. Y a mí me jorobaba que ella hablara con desprecio», reaccionaba por su parte Belén Esteban.

Tras ello, Javier de Hoyos le preguntaba a María Patiño si ella habría aceptado presentar junto a Terelu Campos como ya hicieron en ‘Sálvame’. 2Creo que hubiese sido un error porque ralentiza mucho dos presentadores. Me da igual sea Terelu que Pepa. Yo es una experiencia que hice y me propusieron pero ralentiza porque las dos queremos dar paso a vídeo y opinar. Los compañeros sufrían muchísimo y creo que este programa si yo ya hablo, imagínate tener a Terelu que tiene otros tiempos. Entonces un programa que tiene que ser ágil creo que es un error tener dos presentadores», concluía Patiño.