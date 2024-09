Las Campos S.L.: Cómo ensuciar el legado de María Teresa Campos para facturar

A finales de agosto, La 1 emitía en prime time el especial ‘Maria Teresa Campos, a su manera’. Un trabajo impecable que servía para poner en valor la trayectoria de una de las figuras más trascendentales de la comunicación en España. Sin caer en la adulación exagerada, el documental se ceñía a la carrera profesional de la malagueña, destacando todos sus logros y redescubriendo a los espectadores la habilidad de María Teresa para adelantarse a los tiempos.

El legado de la Campos está al alcance de muy pocos en España, y es una lástima que sus descendientes se hayan dedicado a dilapidarlo trapicheando con sus miserias por los platós de televisión. Dos hijas y dos nietos, que al ser conscientes de que su escaso talento no les daba para grandes lujos, decidieron vender sus penurias por tener un buen palco en el Starlite de Marbella. Y nos es que me parezca mal que alguien mercantilice con su vida, solo faltaría, el problema es cuando no eres consciente del rol que tú mismo has aceptado asumir en la profesión.

Lo de Carmen y Terelu todavía tiene un pase. Por los menos, su madre, puso a las niñas en su sitio, y les dijo que antes de hacer pantalla debían formarse y sudar tinta detrás de las cámaras. Sus carreras, bastante decentes en ambos casos, les dieron cierta entidad como profesionales más allá del personaje. Nadie puede negar que conocen el medio en el que se mueven, y aunque hayan terminado teniendo presencia únicamente por sus quehaceres sentimentales, conocen a la mayoría de los personajes sobre los que les toca sentar cátedra.

El problema de las Campos ha llegado con los nietos, solo salvamos a la hija de Carmen que parece la más sensata. Sin tener ningún mérito profesional en su currículum, han saltado directamente a los sillones de Mediaset para facturar a base de contarnos sus vidas. Y todavía tienen la desfachatez de indignarse cuando la prensa les pregunta por ellas. En este juego de hipócritas, la paciencia del espectador debe tener un límite cuando a uno le intentan tomar el pelo. Lo hiriente de los nietos de María Teresa no son tanto sus actitudes, propias de la altivez de quien lo ha tenido todo desde pequeño, sino la actitud de sus madres para excusar sus desaires. Si habéis decidido lanzaros al barro, vamos a jugar con todo, no vale eso de embarrarse cuando a uno le interesa.

Y en este circo del cinismo la reina es Terelu Campos, Carmen Borrego en ese sentido es más bruta y no tiene problema en confrontar con el niño si eso le paga la reforma del baño. Pero la presentadora de ‘T de tarde’ tiene un master en intentar tapar las insolencias de Alejandra, en reducirlas a «cosas de jóvenes» cuando toca presentarlas ante la audiencia. Eso sí, cuando hay que hablar de otros la vara de medir no es la misma, y ahí sale la inquisidora que lleva dentro. Entre los recursos televisivos de Terelu el más brillante es el de impostar el acento andaluz, en su afán de parecer cercana y no una nueva rica de La Moraleja.

Este viernes, nieto, madre y tía se sentaban en ‘De Viernes’ para repartirse entre los tres un buen botín. Una catarsis familiar en el que los protagonistas enterraron el hacha de guerra para ofrecer un batallita mucho menos cruenta de lo que vendieron. Saben bien la lección y ahora no les conviene quemar todos los cartuchos. Se marcaron un buen 14,2% de share y van a seguir chupando de la teta de Mediaset vendiendo lo que haga falta.

Los Borrego Campos pretenden hacernos creer que es mucho más digno vestirse de cóctel para airear tus miserias en directo que recibir un tartazo en la cara. Pero señoras, es mucho más respetable un payaso que alguien que decide monetizar sus trapos sucios sin ser consecuente con su estatus de personaje; y con ello ensuciar el legado de una madre y una abuela, que lo único que hizo en su vida fue trabajar y dignificar el oficio de periodista.