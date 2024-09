Pepón Nieto señala lo que muchos creen sobre Rodolfo Sancho tras la sentencia a su hijo

Hace quince días que se conocía la sentencia que el Tribunal tailandés había dictado contra Daniel Sancho. El hijo de Rodolfo Sancho era condenado a cadena perpetua y trasladado a otro centro penitenciario del país asiático. Pepón Nieto, compañero de profesión de Rodolfo, ha sido el último rostro conocido en pronunciarse al respecto.

En declaraciones a Europa Press, el actor no ha dudado en salir en defensa de su compañero, al que ha definido como “un actor estupendo y un magnífico compañero”. Por eso no cree, en absoluto, que su carrera esté acabado tras todo lo ocurrido con su hijo. «Yo creo que Rodolfo ahora debe estar en un momento en que no le debe apetecer nada ponerse delante de la cámara. O igual sí, me equivoco y está deseando evadirse un poco de la situación terrible que está pasando», asegura el intérprete.

«No creo que a nadie se le deba acabar la carrera por nada. Solo se te debe acabar la carrera si eres un mal actor o eres un mal compañero o has hecho algo con un compañero que te define como persona. Yo no creo que a nadie se le deba acabar la carrera por cosas que te pasen en la vida. Y mucho menos si son tan terribles como estas», sentencia Pepón Nieto.

Pepón Nieto habla sobre el abuso de poder en el mundo de la interpretación

En otro orden de cosas, el actor también habló del abuso de poder que sufren sus compañeras en el mundo de la interpretación. Él reconoce que no lo ha sufrido, aunque «la edad también te hace ir aprendiendo». «Las mujeres desde luego han tenido una peor parte, han sufrido muchísimo más abusos que los hombres. Esto es innegable y eso ha sido un problema y lo sigue siendo. Creo que cada vez nos estamos dando cuenta más de lo que se puede y no se puede hacer y dónde está la frontera entre lo que está bien y lo que está mal».

«Pero indudablemente cuando eres joven y quieres trabajar y de repente te ves haciendo cosas, no hablo de cosas inmorales o de cosas raras o peticiones extrañas o lúgubres, pero sí que te ves aguantando situaciones laborales cobrando menos de lo que a lo mejor te correspondía. No protestando por cosas que creías que tenías que protestar pero vaya a ser que no me vayan a llamar más y me tachen de problemático. Pero creo que eso ocurre en todos los trabajos. Ocurre también en una oficina en una gran empresa y a todos los niveles», concluye Pepón Nieto.