Luján Argüelles se estrena en ‘El rival más débil’ y marca distancias con Nuria González, de ‘Los Serrano’

Este miércoles 4 de septiembre vuelve un concurso de esos que quedaron en la retina de todos. ¿Quién no recuerda eso de «Eres el rival más débil. Adiós»? 20 años después de su última emisión en TVE, Telecinco estrena una nueva versión del célebre ‘El rival más débil’ con Luján Argüelles como nueva presentadora.

Telecinco y Brutal Media (‘La academia’, ‘Bienvenidos a Edén’) se han aliado en esta adaptación del formato original británico que constará de seis entregas que se ofrecerán en el prime time de los miércoles a las 22:50 horas frente a ‘López y Leal, contra el canal’ en Antena 3.

Luján Argüelles vuelve a ponerse al frente de un concurso tras haber sido la cara visible de otro de los concursos míticos de la televisión como ‘Password’. La asturiana toma el relevo de las actrices Nuria González y Karmele Aramburu, que fueron las conductoras en TVE. Así, Luján hará doble esta temporada pues además de ‘El rival más débil’ conducirá ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’, que regresa el próximo lunes a Cuatro.

Para Luján Argüelles el hecho de que vuelva un concurso como ‘El rival más débil’ 20 años después no le es indiferente pues considera que es un programa por el que no han pasado los años. «Nos pasamos el día midiéndonos con el de al lado. Quién sabe más de fútbol, quién sabe más de cocina. Ese sentimiento no pasa de moda», asevera.

Otro de los puntos fuertes del concurso que llega ahora a Telecinco es el hecho de ver que gente inteligente comete errores. «Es un concurso que tiene mucha tensión. El que alguien se ponga nervioso, como espectadores siempre nos llama la atención. El hecho de que te encuentres a alguien muy inteligente que haya cometido un error monumental no pasa tampoco de moda», destacaba la presentadora en un encuentro con los medios al que acudió El Televisero.

El papel de Luján Argüelles en el nuevo ‘Rival más débil’

Luján Argüelles junto a los concursantes de la primera entrega de ‘El rival más débil’ | Telecinco

Si hay algo que caracterizó siempre a ‘El rival más débil’ es el tono seco y frío que tenían las presentadoras a la hora de dirigirse a los concursantes. Cabe destacar que sus conductoras anteriores eran actrices y Luján Argüelles es otro tipo de perfil. De hecho, la propia Luján lo deja claro ante las comparaciones con el papel que ejercía Nuria González, la añorada Candela de ‘Los Serrano’: «Yo no tengo ese perfil. El que se emitió en los 2000 estaba presentado por actrices con un papel claro y definido».

«Puedo ser una persona muy irónica. Me gusta parodiarlo todo, que juguemos al límite, pero desde un lugar de conexión y enlace entre tú y yo. Los dos nos estamos riendo de lo que ocurre, aunque seamos muy duros con los comentarios. Quiero adoptar ese rol desde la comodidad», confiesa Argüelles.

Además, el hecho de que ahora los participantes sean famosos lo cambia todo. «Es diferente al concursante anónimo porque una persona con popularidad, desde que se encienden los focos y se somete al cuestionario, por sencillo que sea, está nervioso. Sabe que tiene una imagen pública», recalca Luján Argüelles.

Al preguntarle por algunos de los momentazos que vamos a ver, Luján Argüelles no quiso hacer demasiados spoilers. «Vamos a ver a un periodista brillante curtido en actualidad al que se le pregunta el estilo pictórico de las cuevas de Altamira contesta: ‘Renacentista’. Tú te quedas pegado al sofá en tu casa. Es por los nervios. Es que ni te escucha, se bloquea cuando dices ‘estilo pictórico’. Eso tiene mucho atractivo para los espectadores«, advertía la presentadora.

Aunque sin duda el programa que dará que hablar será el de los políticos en el que participan rostros como Cristina Cifuentes, Susana Díaz o Toni Cantó, entre otros. «El de los políticos es magia. ¿Las cosas que contestan? Los españoles van a pedir que se cambie la Constitución e ir a las urnas de nuevo«, concluye Luján.

Así es la mecánica de ‘El rival más débil’

Conseguir hasta 50.000 euros para una organización benéfica es el objetivo común que compartirán en cada entrega ocho famosos, quienes tendrán que cooperar para incrementar el importe del bote. A lo largo de siete rondas, los participantes trabajarán en equipo para responder al mayor número posible de preguntas en el tiempo asignado. Para avanzar en el juego deberán responder correctamente a ocho interrogantes de forma consecutiva, sabiendo que si uno de los concursantes falla, perderán todo el dinero acumulado y tendrán que comenzar desde cero.

Al final de cada ronda, todos votarán al que consideran al rival más débil. En la última ronda, los finalistas se enfrentarán en un apasionante duelo cara a cara que determinará quién será el ganador, alzándose con el bote acumulado.