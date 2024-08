‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ pone fecha al estreno de su regreso a Cuatro siete años después

Mediaset está apostando por recuperar formatos que fueron un gran éxito de audiencia. Es lo que hará con ‘El rival más débil‘ y lo que ha hecho en Cuatro con el regreso de ‘Callejeros’, ‘Lo sabe, no lo sabe’ o ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’. Precisamente este último ya tiene fecha de vuelta a la cadena tras una larga campaña de promoción durante el verano.

Ahora que Cuatro está poco a poco resurgiendo de sus cenizas, el grupo ha decidido apostar por recuperar uno de los formatos de más éxito de su historia. Será el próximo lunes 9 de septiembre a las 22:50 horas cuando la cadena estrene la sexta edición de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ compitiendo así contra ‘Hermanos’ en Antena 3, ‘Entrevías’ en Telecinco, ‘El Taquillazo’ de La Sexta y a la espera de saber la oferta de La 1 tras el fin de ‘El Grand Prix’.

Previo a su estreno, Cuatro ha presentado este miércoles todos los detalles del regreso de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ siete años después de su última temporada en una rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero y en la que han estado presentes Luján Argüelles y directivos de Mediaset y Warner ITVP.

Jaime Guerra, director de la división de producción de contenidos de Mediaset no dudaba en decir que ‘¿QQCMH?’ y Luján Argüelles son ADN puro de Cuatro y que por eso cuando desde la productora les propusieron recuperar el formato tenían claro que tenía que regresar con la asturiana. «Nunca hemos dejado de lado el programa pero consideramos que ahora era el momento de recuperarlo», destacaba el directivo. «Es un formato perfecto porque tiene una mecánica básica: una madre que quiere casar a su hijo y las relaciones de madres e hijos siempre nos han dado grandes historias», añadía.

Luján Argüelles, clara y directa: «Es la mejor edición de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?'»

Por su parte, Isabel Navarro, directora de casting de Warner ITVP explicaba que para encontrar a los protagonistas del programa se sigue una estrategia diferente a la habitual. «El casting es mediante búsqueda directa, no es abierto como ‘Gran Hermano’. Queríamos encontrar perfiles diferentes entre sí y que nos aportaran diferentes tipos de relaciones tanto con sus pretendientes/as como con sus madres», recalcaba la ejecutiva. «Un programa como este necesita un casting a su altura, si no funciona el casting no hay programa», añadía.

A este respecto, la directora de casting de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ recalcaba que «no hay trampa ni cartón, son perfiles reales, aquí no hay nada teatralizado». «A veces encontrábamos hijos maravillosos pero la madre no se sustentaba para hacer 9 entregas o viceversa, por eso había que encontrar un equilibrio», sentenciaba.

Quien está encantada con la vuelta del dating show es Luján Argüelles. La presentadora vuelve a Cuatro con muchas ganas e ilusionada por este regreso. «Es la mejor edición de todas», aseveraba sin ningún pudor. «Cuando me llamaron fue como cuando te llama ese novio que echabas de menos y tu vida vuelve a tener sentido», confesaba sobre qué sintió cuando le dijeron que volvía ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ y volvían a contar con ella.

Y si hay algo que ha querido dejar claro Luján Argüelles es lo bien elegidos que están los participantes. «Es como una sitcom, pero con personajes reales«, destacaba la presentadora. «Las parejas de madres e hijos están muy bien elegidas porque puedes empatizar con ellas», añadía.

Así será la sexta edición de ‘¿QQCMH?’

En la sexta temporada del programa hijos y madres protagonizarán una experiencia trufada de ilusiones, emociones, secretos, sorpresas y alguna que otra decepción, en la que pondrán a prueba la solidez del vínculo materno filial y descubrirán aspectos y comportamientos desconocidos.

La primera entrega de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ arrancará con un speed-dating en el que medio centenar de pretendientes y pretendientas tratarán de acaparar la atención de los solteros haciendo alarde de su creatividad: cantando, bailando, desplegando su encanto y luciendo estilismos ‘de incógnito’ o maquillaje fluorescente, entre otros recursos.

A lo largo de las citas rápidas, tendrán lugar situaciones hilarantes que sorprenderán tanto a los hijos como a sus progenitoras. Será entonces cuando surjan las primeras discusiones madre-hijo, en las que ellas se mostrarán más rigurosas que sus vástagos sobre las cualidades que deben buscar en sus futuras parejas, y también aflorarán los celos maternales cuando algunas progenitoras se sientan amenazadas por los ‘talentos’ de ciertas candidatas.

Tras las citas rápidas, cada soltero afrontará la ardua labor de elegir a seis candidatas o candidatos de entre los diez aspirantes. Luján Argüelles será testigo de esta selección inicial crucial, en la que aflorarán tensiones, emociones y sentimientos a flor de piel.