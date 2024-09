Luis Zahera avanza el final de ‘Entrevías’ y admite cómo ha sido trabajar con José Coronado

‘Entrevías’ afronta el final definitivo de su historia. La ficción de Telecinco, que produce Alea Media, está protagonizada por José Coronado y Luis Zahera. Esta serie está a tan solo unos pocos episodios de finalizar su emisión en la cadena principal de Mediaset y despedirse para siempre de los espectadores que han seguido desde el principio la historia de Tirso Abantos.

Con motivo de este final, en El Televisero nos desplazamos hasta el FesTVal de Vitoria Gasteiz para poder hablar con su dúo de protagonistas de cara a la despedida de la ficción. En la ciudad vasca, pudimos hablar con José Coronado, y con Luis Zahera, en esta entrevista exclusiva en la que el actor gallego confiesa su admiración por su compañero y avanza novedades de los últimos capítulos.

Luis Zahera, cuarta y última temporada de ‘Entrevías’.

LUIS – Sí, la última. Las cosas se empiezan y se acaban. Yo creo que estuvo bien, 32 capítulos… Bueno, yo creo que con Telecinco siempre ha sido un trabajo constante, de calidad. Las tres temporadas anteriores dieron resultado, triunfamos internacionalmente y ahora veremos el desenlace.

En esta temporada, la muerte será uno de los temas principales, ¿cómo lo lleva tu personaje?

LUIS – Yo que sé, siempre que me hacen estas preguntas, prefiero no adelantar nada, pero sí, una serie con unas características muy difíciles. Sí, sí que vienen tiempos oscuros, pero bueno, es una ficción, una ficción que iba a acabar de una manera maravillosa y la muerte forma parte de la vida y hay que afrontarlo.

¿Cómo crees que te llevarías con tu personaje en la vida real?

LUIS – Una buena pregunta esa. Yo creo que él engaña muy bien, con lo cual, no sé, lo amaría y lo odiaría, supongo, quiero creer eso, o a lo mejor tan solo lo odiaría, no sé.

Algo que nos puedas contar de tu personaje en esta temporada, ¿algún conflicto interno que tenga y que nos puedas adelantar?

LUIS – Es que no te puedo adelantar porque se avecina la muerte, se avecina la muerte…

¿Qué ha sido lo mejor de este proyecto en tu vida?

LUIS – Haber coincidido con José Coronado, que hicimos ‘Vivir sin permiso’, ahora ‘Entrevías’… No sé, es una estrella y acompañarlo es todo un honor. Es un tipo que casi todo lo que toca se convierte en un éxito. Partiendo de ahí, las cosas van muy bien, funcionan muy bien, aprendiendo mucho con los compañeros, disfrutando mucho con Telecinco.

Hemos visto en esta serie que hay mucha gente racializada y por consecuencia lanza muchos mensajes sociales a lo largo de estas cuatro temporadas. ¿Cuál sería el mensaje más importante que quiere lanzar esta serie?

LUIS – Pues no lo sé. Quizás que podamos convivir todos…, pero es una ficción, tampoco me gusta… No creo que la serie tenga un mensaje, que cada uno saque su conclusión de la ficción y que se lleve lo suyo. No creo que sea yo alguien que pueda decidir en las series. No sé, no lo sé.

¿Algún momento que hayas vivido con José Coronado en este proyecto que te lo vayas a quedar así para toda la vida? ¿Algún momento gracioso que podamos saber?

LUIS – Es que soy malísimo para las anécdotas, para los detalles, es que este es nuestro trabajo. Nosotros llegamos allí y trabajas seriamente. No hay mucho tiempo para las anécdotas, algún chascarrillo, que te enganchas en una escena y no te sale, pero qué más, esto es un trabajo como otro cualquiera y no sé, no… Es que soy malísimo para las anécdotas.