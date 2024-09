La última invitada de David Broncano se lleva un atronador aplauso al hacer esta reivindicación

Tras liderar por tercera noche seguida por encima de ‘El Hormiguero’, David Broncano tenía el reto de despedirse por la puerta grande. Para asegurarse su última victoria y coronarse como el ganador del segundo asalto, el de Jaén apostó por el oro olímpico. Paula Leitón, campeona olímpica de París en waterpolo, fue la encargada de poner el broche final a la semana de entrevistas en ‘La Revuelta’

«La invitada hoy se va a teletransportar», comenzó anunciando el humorista antes de que la gran estrella de la noche entrase a plató por arte de magia y comenzase a agitar el bombo junto a él. Y antes de tomar asiento, la deportista sorprendió al de Jaén con un regalo de lo más peculiar, un gorro de waterpolo con su número de equipo.

El presentador no tardó en probárselo, creando una escena que mantuvo las risas entre el público durante unos minutos. «Ha traído la medalla también», confesó la invitada antes de mostrar al público el oro que había conseguido el pasado agosto en los Juegos Olímpicos de París. «Leí que no eran de buena calidad, que ha habido polémica con eso», señaló David Broncano mientras la jugadora de waterpolo le advertía que no era realmente oro.

Paula Leitón, la medallista olímpica que denuncia la situación de Extremadura junto a David Broncano

Más tarde, ya en el sofá, el humorista no dudó en ofrecerle la oportunidad de hacer «una reivindicación extremeña» en cámara, y Paula no dudó en denunciar la agónica situación que la comunidad de Extremadura continúa viviendo en materia ferroviaria. «No tiene ningún sentido, en Extremadura hay un vacío de trenes. Reivindica algo», insistió el jiennense.

«Por favor, para quién se quiera desplazar a Extremadura, que pongan un tren. O que al menos bajen los precios del avión», comenzó advirtiendo la joven antes de que David Broncano se indignase con el mapa de conexiones de tren que estaban mostrando en pantalla. «Es el vacío», insistía la invitada. «Además, ese que se ve ahí a Plasencia debe tardar 18 horas», bromeó el comunicador.

«No, no. Son 15 solo», respondió la medallista olímpica con sorna. «Has dicho que lo tienes que coger todo el rato para jugar porque claro, en extremadura no hay tradición de waterpolo por lo que sea», continuó bromeando el presentador antes de que un espontáneo del público comenzase a exclamar «Viva Don Benito», en referencia a la localidad extremeña.

Su aplaudido discurso sobre los cuerpos no normativos

La jugadora tampoco dudó en responder de lleno a todos los que la han criticado durante este mes y medio por su peso, utilizando el espacio de David Broncano para lanzar un contundente mensaje. «Creo que tenemos que medir las cosas qué decimos, no sabemos a quién le va a llegar ni cómo le van a afectar«, comenzó explicando Paula Leitón.

«Al final yo las recibo de una manera porque he conseguido la madurez para asimilarlo, que tampoco debería asimilarlo porque no debería de pasar. Pero como no podemos controlarlo… Pues como dije en su momento, tengo la espalda demasiado grande para que me resbale lo que me dicen«, sentenció la invitada de Broncano, que se ganó una efusiva ronda de aplausos en el teatro.

"Los comentarios no me afectaron pero hay que medir las cosas que decimos. No sabemos a quiénes les va a llegar y de qué manera les va a afectar. Tengo la espalda muy grande para que me resbale lo que me dicen"@PaulaLeiton4 👑 pic.twitter.com/As4P21bUuD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 19, 2024

Las redes dictan sentencia: «Todo un servicio público»

Dónde recibió otra impresionante ovación fue en redes sociales, pues los espectadores no tardaron en aplaudir su firme alegato sobre la situación de los trenes en Extremadura y su discurso sobre los cuerpos no normativos. «Tras tener que aguantar comentarios horribles sobre su físico después de ganar la medalla en Paris 2024, le dan voz en uno de los programas más vistos de España. David Broncano haciéndolo todo bien«, sentenció una espectadora en ‘X’.

Paula Leitón: "Tengo la espalda muy grande para que me resbale lo que me dicen" #LaRevueltaTVE #LaRevueltapic.twitter.com/BEhQHbsU1l — HATEUNIC🖤RNS 🏴🐌🏴‍☠️ (@Blackisakolorr) September 19, 2024

