David Broncano alude a Juan y Medio en ‘La Revuelta’ con un desafiante aviso: «Siempre he querido…»

Si algo ha quedado claro en estas primeras entregas de ‘La Revuelta’, es que el humorista ha mantenido a su público estruendoso e impredecible en su nueva etapa en La 1. Este miércoles, nada más terminar de agitar el bombo como de costumbre, David Broncano se dirigió a las gradas sin saber que Rosa, que permanecía sentada junto a su hijo, paralizaría la emisión con una emotiva historia que concluyó con alusión incluida a Juan y Medio.

«¿Por qué vienen tan fuertes?», preguntó algo escandalizado el presentador de ‘La Revuelta’ a sus compañeros, asegurando que una persona le había agarrado con mucha fuerza durante su paseo hasta subir al escenario. «¿Era usted verdad señora? No sé si se puede ver la repetición», señaló el humorista mientras un foco comenzaba a señalar a una mujer de avanzada edad sentada al fondo del teatro, que rápidamente interceptó un micrófono para justificarse.

Rosa paraliza ‘La Revuelta’ dedicándole unas emotivas palabras a David Broncano

Mientras asentía riéndose, Rosa comenzó a explicarse. «Rosa estuvo en el programa el año pasado», aclaró Pablo Ibarburu, mientras la espectadora intentaba recordar su visita a ‘La Resistencia’. «¿Qué querías que me sentase ahí contigo? ¿Por qué me agarrabas la mano?», insistió David Broncano antes de que la mujer compartiese su inesperada historia. «El apretón es porque quería darte las gracias», comenzó señalando.

Permitidme describir este momento como el EMOTIVO agradecimiento de una señora a Broncano. Sé que da rabia pero es que ha sido un poco eso.



El momento más tele pública hasta la fecha. Cada vez más cerca el sueño de Broncano de convertirse en Juan y Medio. pic.twitter.com/V2dDl5Hhdc — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 18, 2024

«Te voy a explicar por qué. La noche anterior de venir aquí yo estaba muy triste, muy mal», recordó Rosa sobre su primera visita. «Entonces, el día que vine, como mi hijo me dijo que tenía que participar, dije, pues participo. Lo que no sabía es toda la movida que venía detrás», aseguró la espectadora, que en su paso por el espacio de Movistar Plus+ se metió de lleno en la piscina de bolas.

Pero entre risas sobre su primera anécdota junto a David Broncano, la inesperada protagonista sacó su lado más sentimental. «El apretón ha sido porque aquel día fui muy feliz, me lo pasé muy bien y te doy las gracias», sentenció Rosa mientras el público estallaba en aplausos y el presentador bajaba del escenario para fundirse en un abrazo con su seguidora.

Broncano avisa: «Primero a por Pablo Motos y luego a por Juan y Medio»

«Muchas gracias a ti», respondió Broncano, que volvió al escenario visiblemente emocionado por las palabras de la espectadora. «Oye, que también represento a mayores de 65 y más», aclaró Rosa con sorna, asegurando que podía traer «todo un autobús» al programa para mejorar su popularidad en esa franja de edad. «Me voy a la parroquia, que no voy nunca y agarro un autobús entero», insistió la mujer.

«Y esto ya hacemos lo que siempre he querido hacer yo, que es ser Juan y Medio», señaló David Broncano entre risas. «Primero a por Pablo y luego a por Juan y Medio», reiteró el presentador mientras insistía a Rosa sobre su propuesta de traer a personas mayores como público. «Lo hacemos un día de verdad, te traes aquí y lo hacemos todo para tus amigas de la parroquia, todo público de Zaragoza», terminó señalando el humorista.