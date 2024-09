Jorge Javier: «Estoy encantado con ‘El Diario’, poco a poco estamos consiguiendo ya encontrarnos»

Después de 7 años de parón, vuelve a Telecinco el reality por excelencia: ‘Gran Hermano‘, en su versión con anónimos. A los mandos de este legendario programa se pone una vez más el presentador catalán Jorge Javier Vázquez, quien ya lo hiciera en las dos ediciones anteriores tras la histórica despedida de Mercedes Milá, que presentó el formato durante 15 temporadas.

Un año más, Mediaset España se ha trasladado hasta el Festval de Vitoria de televisión para presentar la nueva edición. Igualmente, su presentador tampoco ha querido perderse la cita, con quien hemos hablado en exclusiva sobre todas las novedades que traerá ‘Gran Hermano 2024’, que se estrena en Telecinco este jueves, 5 de septiembre. ¿Donde estaba él la primera vez que se emitió ‘GH’? ¿Qué tipo de concursante sería? ¿Participaría en otros realities? ¿Cómo valora estas primeras semanas en ‘El Diario de Jorge’? ¡Nos lo cuenta!

Vuelve ‘Gran Hermano’.

Vuelve ‘Gran Hermano’ y me apetece que sean anónimos. Fíjate que yo he hecho mucho VIP y tengo ganas de encontrarme con gente totalmente desconocida.

Encima te estamos viendo en ‘El Diario’, que ha habido algún caso muy potente…

La verdad es que estoy muy contento porque creo que poco a poco estamos consiguiendo ya encontrarnos. Bueno, la verdad, es que era cuestión de rodaje. Lo típico, rodaje. Rodar, rodar, trabajar, trabajar, estoy encantado con el equipo. Tienen las ideas muy claras, han hecho el formato durante muchísimo tiempo y la verdad es que estoy muy contento y muy ilusionado con todo.

El primer recuerdo que tengas en tu vida de ‘Gran Hermano’.

El primer recuerdo de ‘Gran Hermano’, no te creas que lo tenía yo muy bueno, porque yo trabajaba en Antena 3 y entonces era nuestra competencia. Entonces, el recuerdo era ‘este maldito programa que nos machaca en audiencia’. Era tremendo, tremendo. Yo me acuerdo que en aquel momento estaba trabajando con Ana Rosa por las tardes y emitían el resumen a la hora que yo trabajaba con ella por las tardes comentando las revistas.

Estaba trabajando en Antena 3 con ella y Telecinco ponía el resumen y era imposible luchar con ello, porque además era la primera edición. La Campos por la mañana, por la tarde, Sardá en ‘Crónicas Marcianas’, era un bombazo, era un misil… Es el recuerdo que tengo.

O sea, que no pudiste seguir la edición.

Todo el mundo siguió esa edición. Aunque trabajaras en otra cadena, todo el mundo siguió esa edición.

¿Cómo vas a afrontar la conducción de estas nuevas galas?

Tengo muchísima ilusión por ver, además, cómo la gente está aceptando y entregándose a todo lo que le estamos ofreciendo. Lo hemos visto en el festival, que está la gente entusiasmada, hemos vivido ese momento inigualable de comunicarle a una persona que tiene que abandonar su vida para meterse en la casa de ‘Gran Hermano’, en Guadalix de la Sierra, y la pobre decía únicamente «tengo que hacer la maleta y el champú». Ella venía de Cartagena, 25 años, visitadora médica, le habían dicho que trabajaba de azafata…

Entiendo que tú no te has presentado al casting nunca, porque tú ya estabas en la tele.

Yo ya trabajaba con Ana Rosa. Yo ya trabajaba con Ana Rosa. No, no. Ostras, pero al ‘GH Dúo’, iríamos a un ‘GH DÚO’ (risas).

¿Y cómo sería? Nominando… ¿estaríais alineados o no?

Haríamos un equipo estupendo de estrategia, pero vamos, es que ganaríamos. Yo creo que Ana Rosa y yo de equipo en un reality lo petaríamos. Además, es que Ana Rosa tiene mucho. Ana Rosa tiene mucho. Ella tiene su encanto y yo tengo el mío, pero ella tiene mucho. Sí, sí. Además, yo la conozco desde hace 30 años, pero seríamos un equipo muy bueno. Además, yo creo que nos gustaría mucho jugar y nos descojonaríamos.

Ion Aramendi me ha dicho que él nominando sería muy estratega. ¿Tú lo serías también? ¿O tirarías más de corazón, según lo que vivieras en la casa?

Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo más complicado de presentar ‘Gran Hermano’ es siempre estar a la altura de los seguidores de ‘Gran Hermano’. Y eso, desde aquí lo digo, es imposible, pero lo digo como cosa buena para los seguidores de ‘Gran Hermano’. ¿Por qué? Porque ven cosas que tú no ves. Casi siempre aciertan, te iba a decir siempre.

Casi siempre aciertan, con el tema de las nominaciones, de las estrategias. Yo para eso soy mucho más…, hombre, ya he aprendido con los años, pero soy más intuitivo, más de emociones. No tengo ese punto tan cerebral y pienso que lo ha hecho este y tal y cual, no. Entonces, yo estratega, creo que soy poco.

Estaba hablando con Adara y dice que cambiaría lo de Gianmarco…

Mira, hubo una cosa, que yo alguna vez la he contado, para para que veas el nivel del equipo de ‘Gran Hermano’, y cómo es, que llevan tantísimos años, que tienen el culo pelado. Me acuerdo perfectamente, como si fuera ahora, que en una reunión vieron algo. Alguien dijo «Oye, fijaos cómo se miran Adara y Gianmarco». Y fue una mirada. Me acordaré siempre de esa conversación y de cómo empezamos a decir ¿creéis que puede pasar algo? Pero si ella ha llegado con un hijo. Es verdad, claro. ‘Gran Hermano’ es que te revuelve la vida y te la pone boca abajo, pero siempre me acordaré de que alguien dijo «Oye, hemos visto ahí algo». Qué maravilla, pero qué maravilla, ¿verdad?

Le he preguntado también que si iría a ‘La isla de las Tentaciones’, pero ahora ya te la lanzo a ti. ¿Tú irías a las «Tentaciones»?

No (risas).

¿Ni de tentador?

No (risas). ¿Sabes qué pasa? Que es que yo, si fuera a un concurso, a un programa de esos, yo sería un peligro. Es que yo me iría a volverme loco, sinceramente. Iría a darlo todo.

Yo no iría a ‘La isla de las tentaciones’ porque me doy miedo. Entonces, me digo «Quédate en tu casa, mejor», pero yo sería ideal para ese concurso también. Lo que pasa es que no tengo pareja, y como tentador, no, pero yo ahí, vamos, me lo pasaría…

Además, siempre estamos reivindicando en redes que haya unas «tentaciones» LGTBI, que no las hay.

Ya, pero que ya me he pillado un poco de mayor de target. Y no tengo pareja.

Pero de tentador. Además, allí llegan y hacen la pasarela y dicen una frase mítica. ¿Cuál sería tu frase para enamorar?

¿Cuál sería mi frase? La digo mirando a cámara. «Hola, soy Jorge Javier, tengo 54 años, vengo de Badalona, no te me pierdas». No te me pierdas es un rollo de frase, ¿no?

No te me pierdas puede ser como muy ambigua.

Ya, es que no, porque yo entendía como «no te lo pierdas, no te me pierdas». Esto se entiende más. No te me pierdas, así. Antes iría un poco más al gimnasio, me haría un ciclo (risas).

Nosotros sí que no nos perdemos ‘Gran hermano’. Muchas gracias.