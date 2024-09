Inés Hernand define a Jordi Cruz en estos términos sorprendentes tras ‘MasterChef Celebrity’

La nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’ continúa liderando en audiencias en La 1, con un casting inigualable. La novena edición del talent show culinario de famosos, que produce Shine Iberia, cuenta en la presente temporada con nombres tan populares como los de la cómica y presentadora Inés Hernand, el humorista Raúl Gómez o la actriz Hiba Abouk, conocida por su papel de Fátima en ‘El Príncipe’.

Con los tres concursantes hemos hablado en exclusiva durante el FesTVal de Vitoria Gasteiz, hasta donde nos desplazamos en El Televisero. ¿Cómo ha sido la experiencia de cocinar para Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nágera? ¿Piensan de ellos lo mismo que antes de haber participado en el programa? ¿Cuál sería la receta que harían para enamorar a alguien?

Nueva edición de Masterchef Celebrity. ¿Ha sido más duro de lo que dicen?

Raúl Gómez: Ha sido más divertido de lo que dicen. Ha sido una experiencia maravillosa, pero la dureza está en meterte en un concurso de cocina donde todos, yo creo, que hacemos un poquito de pie, porque no es nuestro entorno, y tampoco es nuestro entorno el ser concursantes. Entonces, bueno, hay una dureza risueña muy entretenida.

Inés Hernand: Es un casting fantástico. Hemos tenido mucha suerte, no hemos tenido grandes agarrones (risas), la verdad, y claro, obviamente surgen unas fricciones…

Hiba Abouk: Justitos como para que haya un poco de entretenimiento

Inés Hernand: Fricciones propias de un grupo muy heterogéneo. Típicas de cuando se pasan muchas horas juntos, pero para mí ha sido una experiencia muy positiva.

Hiba: Estoy encantada de haber concursado, sobre todo por dos cosas, uno por conocer a gente tan maravillosa y dos, porque he aprendido a cocinar mucho más, y lo estoy disfrutando mucho en casa, con mis amigos y mi familia y la gente que viene a verme, está disfrutando también. Yo tengo tipo de de cuchillos, tablas… Porque me lo compré todo, las máquinas, de pasta, la máquina de repostería…

Raúl Gómez: Mi casa parece el laboratorio de Ferrán Adriá. Yo también tenía zapatillas de correr, pero ahora ya solo tengo unas, por si acaso algún día corro. Yo solo tengo utensilios de cocina también, tengo una manga pastelera, tengo solo cosas de cocina, porque en mi vida he descubierto que es la cocina.

¿Qué juez ha sido el que a vosotros os ha impactado más, en cualquier sentido?

Inés Hernand: Hombre, yo creo que en positivo, a mí mucho, Jordi Cruz, porque yo creo que hay como una especie de… un imaginario colectivo de que es como el más duro, que es el más rígido, que te va a dar unas contestaciones, como que te lo va a escupir y te lo va a tirar en la cara, como si fuese la serie ‘The Bear’, pero la verdad es que no, es un peluche gigante y creo que, por lo menos conmigo, ha sido muy generoso en todo momento, incluso para decirme las malas cosas.

Raúl Gómez: Con educación, con respeto y siempre desde el cariño. Y bueno, Pepe también es otro ser humano de luz. Y, claro, ¿qué nos van a decir los jueces a nosotros nos quedan toda la vida entre fogones, a personas que hemos cocinado dos o tres días?

Hiba Abouk: Yo por Samantha tengo una pequeña debilidad. Además, a mí me gusta mucho Samantha, con lo cual, no es que me hayan sorprendido porque ya los conocía mucho a los tres, o sea, que te mentiría si te dijera que te sorprenden, pero sí que estoy de acuerdo con Inés en que Jordi, además, es muy didáctico, aprendes mucho con él cuando viene a hablarte de lo que no has hecho bien. Encima te dice el porqué muy bien y te explica cómo hacerlo mejor para la próxima vez y la verdad es que es con quien más puedes aprender.

Raúl Gómez: Y verlos en acción es un espectáculo, porque son tres animales televisivos. Los tres animales hacen una masa, un hojaldre maravilloso.