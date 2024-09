Horóscopo fin de semana, del 27 al 29 de septiembre: Predicción en todos los signos zodiacales

Alcanzamos el cuarto y último fin de semana del mes de septiembre, y te avanzamos aquí cómo va a ser el porvenir de tu signo del zodiaco durante estos tres días en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor. Consulta la predicción diaria del horóscopo entre el viernes 27 de septiembre y el domingo 29 de septiembre de 2024 y descubre cómo le va a ir a Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Acabamos el mes con la luna en la fase de cuarto menguante. El día 24 se alcanzó el Cuarto Menguante de la Luna, en el signo de Cáncer, una fase lunar que ha podido desencadenar cambios en el entorno familiar. Hace una semana el Sol ingresaba en Libra teniendo lugar el equinoccio de otoño, una armoniosa energía que nos anima a actuar con sosiego y equilibrio para armonizar nuestra vida, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Conoce aquí todos los pronósticos del horóscopo del viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de septiembre de 2024 para todos los signos zodiacales:

Horóscopo fin de semana Acuario

Sientes que el Cosmos te protege, así que no te preocupes si algo falla. Este fin de semana vas a vivir nuevas experiencias que te ayudarán a entender que tu felicidad no depende de otras personas, sino de tu capacidad para gestionar tus emociones.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Con Venus en tu signo, la vida te va a mostrar su mejor cara. Te mostrarás decidido a liberarte de tus miedos e indecisiones para llevar a cabo los cambios que te ayuden a dejar atrás lo que ya no sirve ni te deja ser feliz.

Horóscopo fin de semana Aries

Puede que estés un poco agobiado, pero si bajas tu grado de exigencia, la vida te mostrará su lado más generoso. Es cuestión de tener paciencia, y al final se valorarán tus esfuerzos y recogerás lo sembrado.

Horóscopo fin de semana Géminis

Júpiter, que sigue transitando por tu signo, contribuirá a que sientas que tu futuro está lleno de grandes expectativas. Este fin de semana disfruta de tu suerte y vive intensamente cada momento.

Horóscopo fin de semana Tauro

Tu ayuda resultará providencial para un amigo que necesita tomar una decisión importante. Este fin de semana vas a disfrutar de un atractivo muy especial, y puedes ver realizado un sueño muy anhelado.

Horóscopo fin de semana Virgo

Tu atractivo personal está por las nubes. Este fin de semana vas a sentirte pletórico, con ganas de comerte el mundo. Podrás zanjar un tema que deseabas cerrar hace tiempo. Sé previsor y controla tus gastos para no llevarte sorpresas.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Si estás atravesando un mal momento en tu vida sentimental, ahora, que Venus te hace muy buenos aspectos, podrás resolver cualquier problema que te distancie de tu pareja. No dejes de soñar, el mundo es tuyo.

Horóscopo fin de semana Piscis

El planeta Saturno, que se encuentra retrógrado en tu signo, hace que en todo momento seas consciente de las trabas que pueden aparecer en el camino y te impone mucha cordura a la hora de actuar. Este fin de semana pueden darte una sorpresa muy agradable.

Horóscopo fin de semana Libra

Estás viviendo un periodo fabuloso para hacer todo aquello que hasta este momento no te has atrevido a llevar a cabo. Te vas a sentir mucho más seguro de ti mismo, sin renunciar por ello a mostrar tu lado más sensible.

Horóscopo fin de semana Leo

Controla tus pensamientos porque lo que te angustia es algo del pasado que no tiene presente. Este fin de semana tu atractiva personalidad puede provocar envidias; ten cautela. En el amor, valora lo que tienes.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Sentirás la necesidad de perdonar, aunque el daño que te han hecho quedará siempre en tu corazón, y los que te han herido no volverán a ser para ti lo que eran; sólo mantendrás una relación superficial, sin futuro.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Muy atento, Capricornio, porque la diosa Fortuna puede bendecirte con la llegada de algo que deseas ardientemente. Déjate llevar y sigue los impulsos de tu corazón. Vienen nuevos alicientes a tu vida afectiva.