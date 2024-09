El sorprendente nuevo proyecto de Belén Esteban lejos del nuevo 'Sálvame': "Me han llamado..."

Según desveló Belén Esteban hace unos días, son varios los que estarían interesados en plasmar la vida de la princesa del pueblo en la ficción. Después de causar revuelo en sus últimas declaraciones, la de Paracuellos volvía a pronunciarse este miércoles sobre el tema en ‘Ni que fuéramos’. Así, la colaboradora televisiva desveló que han sido varias las productoras interesadas y puso nombre a su director soñado.

El nuevo ‘Sálvame’ no se olvidó del señalado día que se marcaba en el calendario de la cultura pop este miércoles 25 de septiembre. Para homenajear el cumpleaños de Pedro Almodóvar, Víctor Sandoval irrumpía en plató caracterizado como uno de sus personajes de ‘Tacones lejanos’. Enfundado en un atuendo rojo y con una peluca rubia, el colaborador trataba de imitar el papel de Miguel Bosé como Femme Letal en la película de 1991.

Belén Esteban sobre la serie de su vida: «Se está vendiendo algo que no es»

Fue entonces cuando Belén Esteban compartió una anécdota personal junto al aclamado director de cine. «Yo me quedé con Pedro Almodóvar en un ascensor atascada en el concierto de Rosalía», adelantó la tertuliana, emocionada por compartir su toma de contacto con el cineasta. «A él le daba cosa y yo le decía ‘Pedro, vamos a tranquilizarnos’, y ya nos abrieron», terminó explicando la de Paracuellos.

Belén Esteban en ‘Ni que fuéramos’

Pero María Patiño estuvo lo suficientemente rápida como para rescatar las últimas confesiones de su compañera. Y no dudó en lanzar una posibilidad de cara a la adaptación de su vida a la ficción. «Ahora se me viene algo a la cabeza, Pedro podría dirigir la serie de tu vida», sugirió la presentadora. «Por supuesto», aseguró muy decidida la colaboradora antes de que Víctor Sandoval irrumpiese con su propuesta personal.

«Los Javis mejor», señaló el reportero provocando miradas de asombro y decepción por parte de Belén Esteban y la presentadora, que no dudaron en reprenderle al momento. «Se está vendiendo algo que no es», espetó la de Paracuellos muy seria. «Se estaba viniendo arriba y me cortas el momento de éxtasis de Belén…», apuntaba María Patiño muy molesta con su compañero.

«He recibido más de 200 mensajes y me han llamado productoras»

Pero la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ no dudó en dejar constancia de su predisposición a trabajar con el manchego. «¿Si Pedro Almodóvar dirige la serie de tu vida dirías que ‘yes’?», preguntó la conductora del espacio antes de que Belén se sincerase por completo. «Me encantaría que fuera Pedro Almodóvar, pero primero tengo que estar concienciada», advirtió la tertuliana, que aclaró entonces el revuelo que se ha formado a raíz de sus palabras.

«Es ayer leí 500.000 mensajes de ‘Belén ya está haciendo su serie’… es mentira, no es verdad», comentó mientras María Patiño se mostraba escéptica ante el volumen de solicitudes que había recibido en Instagram. «Más de 200 mensajes me han mandado y me han llamado productoras», confirmaba entonces la princesa del pueblo dejando atónitos a sus compañeros de plató. «¿Más productoras?», preguntaba Patiño.

«Me han llamado productoras que puedo dar hasta los nombres. Yo veré a quién elegiré, que para eso es mi serie», terminaba exclamando Belén Esteban algo molesta con la intrusión de sus compañeros, que no paraban de insistir en la opción de Pedro Almodóvar. «¿Por qué estamos tan crispados últimamente?», señalaba la conductora de ‘Ni que fuéramos’ para cortar el mal rollo en el ambiente y proseguir con los temas de la tarde.