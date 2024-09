David Broncano recibe al primer invitado internacional de ‘La Revuelta’: ¿Quién es Jhay Cortez?

Tras arrasar con el ‘El Hormiguero’ en su primer duelo de la semana, anotando un potente 19.5% de share, ‘La Revuelta’ volvía a la carga este martes. David Broncano llegó a plató un día más a golpe de bombo para recibir a la primera estrella internacional de su nueva etapa en TVE. Así, el de Jaén sorprendió al público con la visita del popular artista de música urbana, Jhay Cortez.

A falta de un invitado, el humorista sorprendió este lunes con la visita de cuatro rostros con el fin de evitar bajas inesperadas como ocurrió el pasado jueves. Una estrategia con la que logró imponerse a ‘El Hormiguero’, que consiguió firmar un 17% de cuota de pantalla con la visita de Edurne. Pero este martes decidió apostar por un cabeza de cártel. «Es el primer invitado internacional de ‘La Revuelta'», comenzó advirtiendo el presentador.

Jhay Cortez, primer invitado internacional de David Broncano en ‘La Revuelta’

Fue entonces cuando recibió al reggaetonero Jhay Cortez, que no dudó en agitar el bombo del programa junto a David Broncano en su entrada. «¿Hay un nombre específico para esto en Latinoamérica?», preguntó el humorista, que comenzó a explicar cómo en Puerto Rico usan a menudo anglicismo. «Decimos un montón de cosas en inglés, como parking», explicó el cantante, provocando la risa en el de Jaén.

Jhay Cortez y David Broncano en ‘La Revuelta’

«Eso también lo decimos aquí eh», espetó el presentador de ‘La Revuelta’, que más tarde introduciría una tabla de skate en el plató para hacer tiempo antes de sorprenderle con la primera pregunta sobre su vida sexual. «Yo fui un poco tarde, la perdí con 18», explicó el reggaetonero sobre la edad con la que perdió la virginidad. «A veces la primera vez no es fácil», lamentó el jiennense.

«Yo me lo imaginaba como las películas que veía de chiquito, no se dio como yo quería pero me sirvió de práctica», bromeó Jhay Cortez. Más tarde, David Brocano le entregó un trofeo por ser el primer «invitado extranjero» en pasar por su nuevo espacio en La 1.

Tras más de siete años encadenando éxito tras éxito, Jhay Cortez hizo su primera parada en ‘La Revuelta’, para presentar su éxito más reciente, ‘Rockstar’. El joven reggaetonero acumula más de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify, y durante los últimos años ha triunfado con temas como ‘Holanda’ o ‘Mamichula’, su colaboración con el artista español Quevedo.

¿Quién es Jhay Cortez?

Nacido en 1993, el cantante, compositor y productor puertorriqueño se ha consolidado en pocos años como una de las figuras más influyentes del panorama musical latinoamericano. Uno de sus primeros éxitos llegó junto a grandes nombres de la industria como Ozuna o Natti Natasha, con quiénes lanzó uno de sus mayores hits, ‘Criminal’. Pronto fueron amontonándose colaboraciones estelares con Daddy Yankee, Nicky Jam o Yandel.

Aunque su primer trabajo discográfico fue ‘Eyez on me’, todo un guiño al popular disco del rapero Tupac, el verdadero reconocimiento internacional no llegó para Jhayco hasta ‘Famouz’, el disco que albergó temas de renombre como ‘No me conoce’, una de sus canciones junto a Bad Bunny.