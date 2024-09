Dani Martínez se ve forzado a desmarcarse de David Broncano y Motos con este comunicado

El pasado miércoles, Mediaset confirmaba que arrancaba la producción de ‘La noche del gran show’, un nuevo espacio de humor y entretenimiento para el prime time de Telecinco con Dani Martínez como presentador. Sin embargo, algunos medios de comunicación dieron a entender que este nuevo programa llegaba tras la cancelación de ‘Babylon Show’ de Carlos Latre y que era la nueva apuesta de la cadena frente a ‘El Hormiguero’ y ‘La revuelta’.

Así, después de que algunos medios llegaran a decir que Dani Martínez era el elegido para hacer frente a Pablo Motos y David Broncano, el cómico y presentador de ‘Martínez y Hermanos’ en Cuatro ha tenido que aclarar esos titulares y dejar claro que él no va a competir contra los programas de access prime time de TVE y Antena 3.

«Ya grabando La noche del gran show. Un programa SEMANAL, no diario, para el PRIME TIME. Así que NO VA A IR entre semana de 21:45 a 23:00h«, escribe destacando en mayúsculas que no irá en el acces de Telecinco sino en el prime time de la cadena principal de Mediaset.

«Un formato británico con mucha improvisación. Hurgo en el móvil de un famoso, entro de madrugada en una casa…. Nadie está a salvo», prosigue destacando Dani Martínez sobre este nuevo programa que presentará en Telecinco compaginándolo con la nueva temporada de ‘Martínez y Hermanos’.

Así será ‘La noche del gran show’ con Dani Martínez

En un ambiente cargado de humor, emoción y sorpresas en el que Dani Martínez exhibirá su contrastada capacidad para improvisar y conectar con el público; y ante un auditorio entregado, en el que cualquier persona puede convertirse en estrella sobre el escenario: así se desarrollará el divertido espectáculo que propondrá ‘La noche del gran show’, nuevo programa que prepara Telecinco para el prime time.

El teatro Cartuja Center acogerá esta nueva adaptación del exitoso formato británico ‘The Big Show’, un programa marcado por el humor y la improvisación producido en colaboración con Fremantle España, en el que se darán cita invitados famosos, secciones fijas, sketches, música y sueños hechos realidad.

‘La noche del gran show’ es una adaptación del formato original británico ‘Michael McIntyre’s Big Show’, producido por Hungry Bear Media. Desde su estreno el 25 de diciembre de 2015 en Reino Unido, donde la cadena BBC One ha emitido siete temporadas y dos spin-offs, el programa ha sido adaptado con éxito en diversos territorios europeos, como Francia (cinco especiales en France2), Holanda, (ocho entregas y un especial navideño en RTL 4); e Italia (con tres temporadas emitidas en Italia 1 y Canale 5). Distribuye el formato globalmente NBCUniversal Formats, que es parte de Universal International Studios, una división de Universal Studio Group.