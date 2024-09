A Carmen Lomana le preguntan si prefiere a Motos o Broncano y su respuesta te sorprenderá

Raro es encontrar a alguien que estos días no se pronuncie sobre el duelo que protagonizan David Broncano y Pablo Motos en los access de TVE y Antena 3 desde hace dos semanas. La última en hacerlo ha sido Carmen Lomana.

La colaboradora ha dejado claro lo que piensa de ambos en ‘Fin de semana’ de COPE, el espacio que presenta Cristina López Schlichting y en el que colabora cada semana. Allí no han dudado en preguntarle si es más de Motos o Broncano al igual que hizo Gemma Nierga con Óscar Puente en el estreno del nuevo ’59 segundos’.

«Vamos a ver yo soy favorita de la gente que va y me guste y vayan a entrevistar ese día», aseveraba de primeras Carmen Lomana mientras se escuchaba decir a Schlichting que ese era un tema muy delicado pues está dando mucho que hablar el duelo entre ‘La revuelta’ y ‘El Hormiguero’.

Para Carmen Lomana es positivo que haya competencia pues así ‘El Hormiguero’ se ha puesto las pilas. «¿Oss dais cuenta de que la competencia es muy buena? Porque ‘El Hormiguero’ últimamente ha entrevistado y ha hecho unos programas buenísimos», defendía la empresaria.

«A mi personalmente, que empecé a ver a Broncano porque siempre me divertía y me produce curiosidad, pues me aburre que me mata lo que he visto hasta ahora», sentencia Lomana sobre ‘La Revuelta’. «Más calidad en este momento de programa es ‘El Hormiguero’ y que conste que nunca me han llevado ni ‘El Hormiguero’ ni Broncano», añadía.

La petición de Carmen Lomana a David Broncano

En ese sentido, Carmen Lomana reconocía que le ha pedido varias veces a David Broncano que le llevara a su programa. «Yo a Broncano se lo he pedido. A Broncano le pedí que me llevara porque una entrevista mía con Broncano podría ser la pera porque yo tengo mucho sentido del humor y si él me dice una yo le contesto otra y puede ser muy divertido».

Finalmente, Lomana aseguraba que «yo soy cada día pongo el que más me gusta la gente que va y en ese me quedo». Así, de primeras la colaboradora de ‘Espejo Público’ se posiciona con Motos por los invitados aunque prefiere acudir a ‘La revuelta’.