Una concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ pone en la diana así al reality: «No se ve todo»

No hay duda de que ‘La isla de las tentaciones’ es uno de los programas con más éxito, tanto en audiencias como en redes sociales, de Telecinco. Sin embargo, hay una duda que sobrevuela entre todos sus seguidores: ¿Es real todo lo que se ve? ¿O hay más guion de lo que nos hacen ver?

La última en desvelar lo que no se ve en pantalla ha sido una de las tentadoras de la última edición, Mónica Bonilla. En un vídeo de la Clínica EGOS, la joven lanza una crítica al programa, quejándose de que no se hayan emitido algunas conversaciones que tuvieron lugar: «No se ve todo. No se ven todas las imágenes y es verdad que hay conversaciones mías que no se han visto».

Otra de las preguntas que más se hacen los seguidores de ‘La isla de las tentaciones’ es si durante las fiestas está permitido fumar, ya que en la emisión no se ve. En esta ocasión fue Alba Casillas la que lo explicó en sus stories de Instagram: «Fumar se llamaba reflexionar. Tenías que irte tú sola, apartada y cuando se podía. Sí, te dejan. Eso sí, otras cositas no».

Por su parte, Andrea Bueno, otra de las concursantes de la séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’, ratificó estas palabras de su compañera: «¿Os acordáis cuándo decía ‘me voy a reflexionar’ y me largaba? Pues no era que me había entrado un apretón, me iba a fumar».

¿Cuándo se emitirá la octava edición de ‘La isla de las tentaciones’?

Poco se sabe de la octava edición del reality presentado por Sandra Barneda en Telecinco. Tan solo que está confirmada y que poco comenzaran a grabar, pero se desconoce cuándo exactamente. Sí que se sabe que los casting para poner a prueba la fidelidad de las parejas se hicieron el pasado mes de junio. Y, según la cuenta de Instagram de La Cuernis, la grabación del programa estaba programada para el mes de septiembre.

Tampoco hay una fecha fija para su emisión. Pero si se supone que la grabación dura, aproximadamente, un mes, y después al equipo les toca la difícil tarea de montar, previsiblemente tendremos que esperar a enero o febrero de 2025 para disfrutar de la octava edición de ‘La isla de las tentaciones’.