Sentencia generalizada al regreso de ‘Lo sabe, no lo sabe’ con Xuso Jones en Cuatro

Mediaset se ha propuesto tirar de nostalgia para esta temporada recuperando algunos célebres programas como ‘El rival más débil‘, ‘¡Boom!‘ o ‘Lo sabe, no lo sabe’. Precisamente, este último ha arrancado este domingo su nueva etapa con un especial en prime time antes de su salto a las tardes de lunes a viernes a las 18:00 horas desde este lunes 26 de agosto.

‘Lo sabe, no lo sabe’ ha regresado a Cuatro once años después de su última temporada. Y lo ha hecho con Xuso Jones como nuevo presentador en relevo de Juanra Bonet, que fue el encargado de presentar el concurso callejero en sus primeras temporadas.

En ‘Lo sabe, no lo sabe’, realizado en colaboración con Producciones Mandarina Xuso Jones recorrerá las calles de diversos lugares de España ‘a la caza’ de transeúntes que se presten a participar. A quienes accedan, se les formularán sucesivamente hasta cinco preguntas de cultura general que no tendrán que responder directamente, ya que deberán dejarse guiar por su intuición y elegir entre los transeúntes de la zona quién podría conocer o no la respuesta, ya que el éxito o el fracaso ante cada pregunta se basará unas veces en el acierto y otras en el error en las contestaciones.

A medida que vaya escogiendo correctamente ‘acertantes’ y ‘no acertantes’, en las cuatro primeras preguntas los concursantes acumularán 200 euros por cada pregunta resuelta con la consigna que había sido indicada. Si no superan alguna pregunta, podrán utilizar, solo una vez, el comodín de ‘La llamada de emergencia’ y si consiguen un pleno de cuatro aciertos, tendrán un bonus de 200 euros más.

Llegado a este punto tendrán que escoger entre plantarse y llevarse el dinero a casa o arriesgarse a perderlo todo en una quinta pregunta, con el incentivo de que, si la superan, podrán multiplicar su premio hasta por 50 y ganar 50.000 euros.

En este preestreno de ‘Lo sabe, no lo sabe’, Xuso Jones ha recorrido las calles de Barcelona donde conoció a Ángel, un simpático prejubilado de 60 años. Después, el murciano viajaba hasta Torremolinos donde Inma, una risueña gestora de 54 años se convertía en la estrella del día tras confesar su admiración por el presentador.

Lluvia de aplausos al regreso de ‘Lo sabe, no lo sabe’

Y parece que este regreso de ‘Lo sabe, no lo sabe’ a Cuatro ha gustado mucho al público. Son muchos los que han celebrado su vuelta y han aplaudido que el concurso haya mantenido su esencia aunque haya cambiado algunas cuestiones.

Eso sí, algunos no han dudado en criticar la elección de los concursantes pues parecían poco naturales y algo sosos. Otros, aunque aplaudían la vuelta del concurso, cuestionaban el horario elegido por Cuatro para su emisión de lunes a viernes.

Gran acogida a Xuso Jones como nuevo presentador

Pero si hay alguien que ha triunfado en redes sociales ha sido Xuso Jones. Y es que la elección del cantante e influencer murciano ha sido muy aplaudida por la audiencia. «Xuso Jones lo tiene todo para presentar un programa callejero como ‘Lo sabe, no lo sabe’: naturalidad, espontaneidad y don de gente. Perfecta elección», destacaba un usuario. «Me parece espectacular lo bien que le queda el programa a Xuso Jones, parece hecho a su medida», escribía otro.

