Exclusiva: Mediaset confía en 'Lo sabe, no lo sabe' con Xuso Jones y renovará tras sus buenos datos

Mediaset renovará el concurso 'Lo sabe, no lo sabe' en los próximos días justo cuando se encuentra en su mejor momento en audiencias, garantizándose así su continuidad en las tardes de Cuatro según ha podido saber El Televisero en exclusiva.

Arrancó una nueva etapa el pasado 25 de agosto con Xuso Jones al frente. El mítico formato, en el que se recorren las calles de diversos puntos de la geografía española a la caza de transeúntes que se presten a participar, regresaba a la televisión después de más de una década con el objetivo de impulsar las tardes del canal secundario del grupo de comunicación.

Y lo cierto es que ese propósito se está logrando. El programa obtuvo una gran acogida en su estreno en prime time, saldándose con un 6,3% de cuota de pantalla y más de 600 mil espectadores. A partir de ahí, durante estos casi dos meses de emisiones en la franja de 18:00 a 19:00 horas el quiz show ha consiguido prácticamente duplicar el rendimiento de la oferta predecesora, 'Tiempo al tiempo', y establecerse en torno al 4% y 5% con regularidad.

'Lo sabe, no lo sabe' no lo tenía nada fácil al aterrizar en una franja horaria maldita para Cuatro en los últimos tiempos. Sin embargo, el concurso presentado por Xuso Jones se ha consolidado con bastante rapidez y, este pasado martes, marcaba su récord histórico de audiencia con un fantástico 5,9% de share y cerca de medio millón de seguidores; fortaleciendo así la tarde de la cadena y colocándose por encima de la media diaria.

Esto explica que en Mediaset se haya decidido renovar 'Lo sabe, no lo sabe'. Una decisión que se aprobará, como decimos, en pocos días para seguir contando con más entregas en las próximas semanas. De momento, eso sí, se desconoce por cuántos capítulos y tiempo exacto.

Así es 'Lo sabe, no lo sabe'

'Lo sabe, no lo sabe', realizado en colaboración con Producciones Mandarina, se trata de un concurso callejero en el que, a quienes accedan, se les formularán sucesivamente hasta cinco preguntas de cultura general que no tendrán que responder directamente, ya que deberán dejarse guiar por su intuición y elegir entre los transeúntes de la zona quién podría conocer o no la respuesta. El éxito o el fracaso ante cada pregunta se basará unas veces en el acierto y otras en el error en las contestaciones.

A medida que vaya escogiendo correctamente ‘acertantes’ y ‘no acertantes’, en las cuatro primeras preguntas los concursantes acumularán 200 euros por cada pregunta resuelta con la consigna que había sido indicada. Si no superan alguna pregunta, podrán utilizar, solo una vez, el comodín de ‘La llamada de emergencia’ y si consiguen un pleno de cuatro aciertos, tendrán un bonus de 200 euros más.

Llegado a este punto tendrán que escoger entre plantarse y llevarse el dinero a casa o arriesgarse a perderlo todo en una quinta pregunta, con el incentivo de que, si la superan, podrán multiplicar su premio hasta por 50 y ganar 50.000 euros.