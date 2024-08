Qué fue de todos los protagonistas de ‘V’, la mítica serie de los 80 sobre alienígenas

La década de los 80 nos dejó varias series míticas que, aunque algunas han caído en el olvido, marcaron una época e influyeron en gran parte de la ficción audiovisual de los años posteriores. Y, cuál es más mítica que ‘V’, que estuvo en emisión entre 1983 y 1985, y nos trajo una invasión extraterrestre con tintes nazis a nuestras televisiones. TVE fue la encargada de emitir la ficción creada por Kenneth Johnson, y fue un auténtico éxito. Cada niño que creció en los 80, recuerda claramente las desventuras de Mike Donovan contra los malvados alienígenas que querían robar todo el agua de nuestro planeta.

Pero si algo recordamos es la apariencia reptiliana de los invasores debajo de una capa de piel sintética. Ah, y su gusto por comer ratones vivos. ¿O cómo olvidar esa escena en la que la malvada Diana engullía un roedor casi sin despeinarse? ‘V’ constó de tres miniseries a lo largo de esos años.

La primera fue ‘V: la serie original’, seguida de ‘V: la batalla final’, para terminar con una serie de 19 episodios que concluían la historia. Sus efectos especiales, sus carismáticos personajes y esas similitudes con el nazismo (incluso con el logo de los alienígenas) convirtieron a la serie en un éxito arrollador. Incluso tuvo un remake en 2009, pero no tuvo la repercusión esperada y fue cancelada tras dos temporadas. Actualmente, ni la serie original ni el remake están en plataformas. Pero, ¿qué ha sido de los protagonistas de la serie original tantos años después?

Protagonistas de ‘V’

Marc Singer (Mike Donovan)

Marc Singer antes y después.

Todos queríamos ser Mike Donovan cuando vimos ‘V’ por primera vez. Un audaz reportero que se erigía como líder de la Resistencia contra los invasores. Le habíamos visto como protagonista de la película de fantasía ‘El señor de las bestias’ (papel que repitió en dos entregas más), pero su Donovan ha sido sin duda el papel más recordado de su carrera. Aunque, tras su participación en ‘V’, no ha dejado de trabajar: ‘Dallas’, ‘Hawaii 5.0’, o incluso ‘Arrow’, la serie de DC para The CW. Curiosamente, no es el único de su familia ligado al mundo del cine y la televisión. Su hermana es Lori Singer (la recordamos por sus papeles en ‘Footloose’ o ‘Fama’) y su primo es Bryan Singer, director de ‘X-Men’ o ‘Sospechosos habituales’.

Faye Grant (Dra. Julie Parish)

Faye Grant, antes y después.

Julie siempre fue la compañera infatigable de Mike Donovan. Aunque la gente parecía no tomarla en serio, era uno de los personajes más fuertes y valientes de la serie. Faye Grant le dio vida, y tras ‘V’, participó en series como ‘El increíble Hulk’ o ‘State of Grace’. Al igual que varios miembros del reparto, también ligó su carrera al mundo del terror, y fue una de las protagonistas de la cuarta entrega de la saga ‘La profecía’. Aunque su nombre saltó a los titulares hace unos años por culpa de su ex marido, Stephen Collins, que admitió haber abusado de tres menores, uniéndose a la trama de Jeffrey Epstein.

Jane Badler (Diana)

Jane Badler, antes y después.

Diana puede que sea el personaje más mítico de ‘V’, el más pérfido, el más estiloso… Y que no habría desentonado nada en otras series de la época como ‘Dinastía’ o ‘Falcon Crest’ (de hecho, la actriz Jane Sadler tuvo un pequeño papel en esta ficción). Ella sola se encargó de conseguir que su villana pasara a los anales de la historia de la televisión. Porque su carisma fue tan magnético y brutal que robaba cada escena en la que aparecía, por pequeña que fuera. Tras su participación en ‘V’, hasta lanzó tres álbumes musicales y siguió muy ligada al mundo televisivo. Incluso se permitió el lujo de participar en el remake de la serie en 2009, o protagonizar una película aquí en España: ‘De chica en chica’, junto a Celia Freijeiro y María Botto.

Michael Ironside (Ham Tyler)

Michael Ironside, antes y después.

Ironside quizá sea el actor más famoso de la serie, y el que ha conseguido una carrera más importante. Porque tras su participación en ‘V’ dando vida a Ham Tyler, un ex agente de la CIA, con una personalidad muy compleja. Pero, tras su paso por la serie, participó en películas de culto como ‘Top Gun’, ‘Desafío Total’, ‘Starship Troopers’ o ‘Los inmortales: el desafío’. Pero también siguió atado a la ficción televisiva, con papeles recurrentes en series como ‘Urgencias’, ‘Community’ o ‘SeaQuest’.

Robert Englund (Willie)

Robert Englund, antes y después.

Willie era el visitante bueno, generalmente acosado por sus compañeros o por los seres humanos. Pero consiguió hacerse valer, y es uno de los secundarios más importantes de la serie. Y su intérprete es el mismísimo Freddy Kruegger, es decir, Robert Englund. De hecho, su carrera ha estado íntimamente ligada al personaje mítico de la saga de terror ‘Pesadilla en Elm Street’, habiéndole interpretado hasta en ocho ocasiones. Curioso que su carrera podría haber sido muy diferente si hubiera conseguido el papel de Han Solo en la primera de ‘Star Wars’, ya que, por un breve periodo de tiempo, fue considerado para el personaje…

June Chadwick (Lydia)

June Chadwick, antes y después.

Uno de los personajes más carismáticos de la serie era Lydia, una de las oficiales de la nave nodriza de los visitantes. Interpretada por June Chadwick, su rivalidad con Diana marcó la serie por completo. Chadwick no extendió mucho su carrera interpretativa tras el final de la serie. Sus papeles más destacados son el de Jeanine Pettibone en la película de culto ‘This is Spinal Tap’ o en ‘Jumpin’ Jack Flash’ junto a Whoopi Goldberg en el inicio de su fama, a mediados de los 80.

Jeff Yagher (Kyle Bates)

Jeff Yagher, antes y después.

Yagher debutó con apenas 20 años gracias precisamente a la serie de ‘V’, convirtiéndose en el interés amoroso de Elizabeth, aquella niña fruto de una unión entre un alien y un ser humano. Tras su participación en la mítica serie de ciencia ficción, su carrera siguió muy ligada al mundeo televisivo, participando en más de cuarenta diferentes hasta su retiro en 2011. Ente ellas, ‘Se ha escrito un crimen’, ‘Colombo’, ‘Walker Texas Ranger’ o ‘A dos metros bajo tierra’, donde participó en seis episodios.

Jennifer Cooke (Elizabeth)

Jennifer Cooke, antes y después.

Cómo olvidar el nacimiento de Elizabeth, un bebé mitad visitante mitad humano, que fue clave para lograr la paz y derrotar a los alienígenas. El popular personaje fue interpretado por la joven actriz Jennifer Cooke, que tuvo una carrera en el mundo de la interpretación demasiado corta. Debutó como actriz en producciones televisivas a finales de la década de los 70, con ficciones como ‘Daddy, I Don’t Like It Like This’, ‘Guiding Light’, ‘Covenant’ o ‘The Hitchhiker’. Pero sus grandes papeles fueron en ‘V’ y en la sexta parte de la mítica saga de terror ‘Viernes 13 Parte VI: Jason Vive’. Y de hecho, como una de las protagonistas. Tras esta película, se retiró de la actuación.