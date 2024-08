Paloma del Río dio la clave de cuántas medallas iba a ganar España en París 2024 y nadie lo vio venir

Antes de arrancar los JJOO de París 2024 desde el COE, Alejandro Blanco, su presidente pronosticaba que este año España iba a superar las 22 medallas que consiguió nuestro país en Barcelona 92. Finalmente, la delegación española vuelve de París con 18 metales. Un número que ya pronosticó una de las grandes especialistas en deportes y olimpiadas en España: Paloma del Río.

A lo largo de 37 años, Paloma del Río ha sido la voz de numerosos mundiales, europeos y Olimpiadas, generalmente de gimnasia. La periodista de TVE que se jubiló el año pasado ha vivido los JJOO de París 2024 de forma muy diferente y ha podido disfrutar de todos los deportes.

Sin embargo, lo que nadie vio venir es que Paloma del Río iba a adivinar cuántas medallas iba a ganar España en estos JJOO de París 2024. La periodista deportiva aseguró para El Español, que nuestro país iba a ganar 18 medallas. Y esos son los metales que han ganado nuestros deportistas en esta edición.

«Cuando empezaron los Juegos, me salía una cuantificación de unas 18 medallas. No sé si era demasiado optimista… aunque también he oído a gente decir que estábamos en disposición de superar las 22 de Barcelona. A mí me encantaría, pero se tiene que dar muy bien», aseguraba Paloma del Río.

Pues dicho y hecho. Una de nuestras voces del deporte y mejores periodistas deportivos dio en la diana. Tras dos semanas de competición, España vuelve de París 2024 con 5 oros, 4 platas y 9 bronces haciendo que nuestro país se quede en el 15º lugar en el medallero tras sumar un metal más que en Tokyo y en Río de Janeiro.

Así ha quedado el medallero español: