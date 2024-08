Mario Vaquerizo se moja en estos sorprendentes términos sobre Sofía Suescun y su ‘De Viernes’

Este viernes, ‘De Viernes’ consiguió su récord histórico en cuota de pantalla gracias al desgarrador testimonio de Sofía Suescun relatando el infierno que ha vivido junto a su madre y el porqué ha roto definitivamente con Maite Galdeano. No obstante, Sofía no fue la única invitada pues el espacio que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta contó también con Carlos Latre ante el estreno de ‘Babylon Show’ y con Alaska y Mario Vaquerizo, que celebran 25 años juntos.

Alaska y Mario Vaquerizo no lo tuvieron nada fácil pues salieron a hablar de su amor y de cómo se conocieron justo después de que Sofía Suescun dejara a la audiencia y a los colaboradores y presentadores con el corazón encogido tras descubrir la realidad de lo que hay tras su vida y la de su madre.

Pero nada más sentarse en el plató de ‘De Viernes’, tanto Mario Vaquerizo como Alaska quisieron hacer mención a la entrevista de Sofía Suescun y a la situación de la navarra. «Hay que decir una cosa, nos resultaba un poco difícil salir ahora mismo después del programa que habéis tenido porque nosotros estamos celebrando la felicidad y el amor y que bien que podamos tocar esos temas también pero…», reconocía Alaska. «Bueno es la vida misma», le cortaba Beatriz Archidona.

«El amor existe. Pero yo de verdad aplaudir a Sofía porque ha dado una lección de querer superar determinadas adversidades que no es fácil. A mí me resulta muy difícil, yo lo venía pensando antes porque yo veo todo esto como un cómic o una telenovela. Me hace mucha gracia Maite, me hacía mucha gracia ‘Mujeres, hombres y viceversa’ y a veces piensas que no es real», aseguraba Vaquerizo.

«Y son personas, todos somos personas», apostillaba su mujer. «Nosotros venimos muy del pop, muy de Warhol, pero realmente esto no son telenovelas mexicanas es la vida real», añadía Mario Vaquerizo. «Es una cosa que cuesta cuando comentas corazón y no se te puede olvidar que detrás hay personas», concluía Alaska.