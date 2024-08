Los demoledores titulares de Sofía Suescun contra su madre en ‘De viernes’ que te dejan en shock

La guerra familiar de los Suescun continúa avanzando, y la próxima parada será en el plató de ‘De viernes’. Sofía Suescun se sentará esta semana en el plató de Telecinco para aclarar de una vez todo lo ocurrido en el mediático conflicto con su madre. Y el adelanto de la entrevista lanzado por Telecinco ya regala algún que otro incendiario titular sobre el infierno vivido con Maite Galdeano.

Después de unas semanas de acusaciones, respuestas y comunicados en redes sociales, la de Pamplona se ha abierto en canal sobre la pesadilla que ha vivido con su madre estos años. Así, este viernes volverá a sentarse en el plató del programa que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Y como es habitual, ‘De Viernes’ ha lanzado un avance de la entrevista previa de Sofía Suescun. En ella, la finalista de ‘Supervivientes All Stars’. «Mi madre me ha arruinado amistades, relaciones y muchos momentos la existencia», comienza relatando Sofía Suescun en el adelanto de su entrevista de este viernes emitido en ‘Vamos a ver’.

Sofía Suescun en ‘De viernes’: «Veo a una madre endemoniada»

Con música de tensión e imágenes de hemeroteca de los miles de momentos que madre e hija han compartido en distintos espacios televisivos, la novia de Kiko Jiménez se sincera por completo.

Y es que, desde que estalló el conflicto, el enfrentamiento ha evolucionado hasta el punto en el que la influencer ha tenido que interponer una orden de alejamiento a su madre. «Siento miedo, veo una madre endemoniada. He tomado la decisión de, por mi salud, poner una distancia. Tengo ganas de darle una explicación al público», asegura la de Pamplona en el avance.

«Tienen que saber también la cara B de la historia de Sofía Suescun», termina sentenciando la estrella de esta semana en ‘De viernes’. Cabe destacar que el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona regresará este viernes después de una semana de descanso en la que emitieron un recopilatorio de los mejores momentos de la temporada.

«Esta historia se remonta a un pasado muy lejano, desde que soy prácticamente pequeña donde una madre quiere hacer de mí una prolongación suya. Parte de los celos obsesivos e irracionales que tiene mi madre por cualquier persona que se acerca a mí y ella puede sentir que le roban a su niña», confiesa Sofía en otro de los avances.

Asimismo, Sofía Suescun cuenta que a su vuelta de ‘Supervivientes All Stars’ se ha encontrado a una madre que no ha parado de machacarla. «Llega al punto de que me da un ataque de ansiedad y soy yo la que tengo que abandonar mi casa, necesito espacio y respirar», relata. «Ella la toma con Kiko como cualquier persona que se acerca a mi. Ella siente odio porque piensa que le puede robar a su hija», añade.