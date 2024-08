Los 6 jugosos estrenos esta semana del 12 al 18 de agosto en Netflix, Prime Video, Max o Disney+

Aunque no lo parezca, el verano está más cerca de acabar de lo que creemos. Porque ya estamos casi a mediados de agosto. Pasa el tiempo volando, ¿verdad? Cuando uno se hace mayor, el verano parece mucho más corto, más estresante y más caluroso que cuando es un niño. Pero al menos tenemos series y películas para entretenernos gracias a plataformas como Netflix, Prime Video o Disney Plus. Y esta semana viene repleta de estrenos super refrescantes. Sí, se habrán acabado los Juegos Olímpicos, pero no vamos a abandonar París tan fácilmente porque llega una nueva temporada de nuestra querida ‘Emily en París‘. Aunque con la moda de dividirla en dos partes. Lily Collins retoma su personaje, y volveremos a disfrutar de sus desventuras en la capital francesa.

Pero no es lo único que nos trae Netflix, ya que llega una nueva comedia de acción de Mark Wahlberg (¿cuántas lleva ya?) junto a Halle Berry esta vez. Estamos hablando de ‘El sindicato’. No es la única comedia de acción que une a una estrella del género con una actriz, porque en Prime Video llega ‘Jackpot!’, con John Cena y Awkwafina. Y si esa acción se os queda corta, siempre podéis recurrir a ‘Furiosa’, la nueva entrega de la saga ‘Mad Max’ que se estrena en MAX esta semana. O la acción estresante de las cocinas de ‘The Bear‘, que llega con su tercera temporada este mes de agosto, casi dos meses después de su estreno en Estados Unidos.

Estrenos en Netflix

Emily en París (Temporada 4 Parte 1) (SERIE)

Sinopsis: Emily sigue superando los dramáticos acontecimientos de la boda fallida de Camille y Gabriel. Ella siente algo muy fuerte por dos hombres, Gabriel y Alfie. El primero está esperando un bebé de su exnovia, Camille, mientras que el segundo ha confirmado que no tiene el corazón de Emily. En la empresa de publicidad, la jefa Sylvie se ve obligada a afrontar un complejo dilema de su pasado por el bien de su matrimonio y su equipo en la Agencia Grateau se enfrenta a una reestructuración de personal. Por otro lado, Mindy y la banda se preparan para Eurovision, pero las dificultades financieras no faltan.

Nuestra parisina favorita está de vuelta. Netflix dio en el clavo con esta serie aspiracional de una joven recién llegada a París y poco a poco ha ido creciendo, pasando de ser un guilty pleasure de manual a convertirse en una de las series más vistas de la plataforma. Sí, el guion es absurdo y está repleto de clichés y tópicos. Hay veces de hecho que a Emily solo le falta llevar una baguette bajo el brazo. Pero no por ello es menos adictiva. Funciona como un reloj, sobre todo por su acabado visual perfecto, y por la presencia de Lily Collins. Una fórmula perfecta que ha encontrado su nicho en los suscriptores de Netflix. En esta cuarta temporada, el culebrón sigue su rumbo, sobre todo con sus lios amorosos, motor real de la serie.

Fecha de estreno: 16 de agosto

El Sindicato (PELÍCULA)

Sinopsis: Mike, un trabajador de la construcción con los pies en la tierra, es rápidamente empujado al mundo de los súper espías y agentes secretos cuando su ex novia del instituto lo recluta en una misión de inteligencia estadounidense de alto riesgo.

Mark Wahlberg es uno de los héroes de acción por excelencia de los últimos años. Lejos ha quedado esa fama de chico problemático, que se metía en todos los ‘fregaos’ en la década de los 90, con acusaciones de violento y racista. No hay nada que le guste más a Hollywood que una historia de redención y Wahlberg la ha tenido, y sigue disfrutándola. Ahora le llega el turno a su nueva comedia de acción (tras el fracaso de ‘Plan en familia’ en AppleTV+), y llega acompañado de la mismísima Halle Berry. «Eran novios de jóvenes y ahora se han reencontrado», ha explicado Wahlberg sobre la película. «Él ha esperado 25 años a que ella volviera a su vida, y ha pasado, y no hay nada que él no esté dispuesto a hacer para mostrar su valía si tiene una segunda oportunidad».

Dirigida por Julian Farino, que tiene más experiencia en el terreno televisivo, habiendo dirigido episodios en series tan dispares como ‘Roma’ o ‘Sexo en Nueva York’, cuenta en su reparto también con el siempre solvente J.K. Simmons.

Fecha de estreno: 16 de agosto

Estrenos en Prime Video

Jackpot! (PELÍCULA)

Sinopsis: Año 2030. California ha creado un nuevo premio gordo de la lotería, el truco para conseguirlo: matar al ganador antes de que se ponga el sol para poder reclamar legalmente el premio multimillonario. Cuando Katie Kim se muda a Los Ángeles, encuentra por error el billete ganador. Desesperada por sobrevivir a las hordas de cazadores del premio gordo, une fuerzas a regañadientes con el agente de protección de loterías amateur Noel Cassidy, que hará todo lo posible para mantenerla viva hasta que se ponga el sol a cambio de una parte del premio.

¿Es John Cena la estrella de acción más desvergonzada de la actualidad? Es bastante probable. El exluchador de la WWC sigue a lo suyo, perfeccionando la comedia de acción, y tomando el relevo de actores como Dwayne Johnson o Jason Statham. Cena no se toma nada en serio, y ese es precisamente su atractivo. Obviamente también gracias a un carisma arrollador, y a unas dotes por el humor absurdo muy bien pulidas. En esta ocasión comparte película con Awkwafina, una de las actrices más divertidas actualmente. Y encima dirigidos por Paul Feig. Sí, el director de ‘La boda de mi mejor amiga’. Un cóctel brillante más una premisa totalmente absurda dan como resultado ‘Jackpot!’, que tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las películas más divertidas del verano.

Fecha de estreno: 15 de agosto

Estrenos en MAX

Rick y Morty: el anime (SERIE)

Sinopsis: Mientras que Rick se relaja en un ‘pseudomundo entre multiversos’, Summer ayuda a la Beth del espacio a luchar contra la malvada Federación Galáctica, y Morty se enamora de una misteriosa chica que resulta ser un ente atemporal.

Aunque ya no tenga el lustre de hace unos años (ni la fama), lo cierto es que ‘Rick y Morty’ sigue siendo una de las series de animación más valientes y arriesgadas del panorama actual. Han sabido sobreponerse a la salida de su cocreador Justin Roiland, acusado de presuntos abusos, y la ficción está más viva que nunca. Y este spinoff es un claro ejemplo de ello. Un proyecto largamente anunciado que, al fin, podemos disfrutar: una versión anime del mundo de los protagonistas. ¿Qué más podemos pedir?

Fecha de estreno: 16 de agosto

Furiosa, de la saga Mad Max (PELÍCULA)

Sinopsis: Al caer el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del ‘Lugar Verde de Muchas Madres’ y cae en manos de una horda de motoristas liderada por el Señor de la Guerra, Dementus. Arrasando el Páramo, se topan con la Ciudadela, presidida por Inmortal Joe. Mientras los dos tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa.

La saga de Mad Max es un claro objeto de estudio. Porque después de casi 40 años de la primera entrega, ‘Mad Max: furia en la carretera’ arrasó por completo hace media década. No solo en los Oscar (ganó 6 estatuillas), sino en crítica y público. Una revitalización increíble, y que ha continuado con su precuela ‘Furiosa’, protagonista por una electrizante Anya Taylor-Joy que ha demostrado una vez más ser una auténtica estrella. Acompaña por Chris Hemsworth, es cierto que es menos espectacular que su antecesora, pero no por ello peor. Las persecuciones mortales, los momentos de acción y la banda sonora se unen en un espectáculo de primera. Si no pudiste verla en el cine, no pierdas la oportunidad, porque ‘Furiosa’ es un auténtico show de los que ya quedan pocos en el Hollywood actual. Y se lo debemos a un director casi octogenario, George Miller.

Fecha de estreno: 16 de agosto

Estrenos en Disney Plus

The Bear (Temporada 3) (SERIE)

Sinopsis: Carmy se esfuerza más que nunca y exige excelencia a su equipo, que hace todo lo posible para igualar su intensidad. Su búsqueda de la excelencia culinaria impulsará al equipo a nuevos niveles y pondrá a prueba los lazos que mantienen unido al restaurante. A medida que el equipo crece en tamaño, cada miembro se esforzará por alcanzar un mayor nivel de servicio. En el sector de la restauración nunca estás en tierra firme, y con ese paisaje siempre cambiante surgen nuevos retos y oportunidades. Nuestros chefs han aprendido que cada segundo cuenta, pero esta temporada descubriremos si tienen lo que hace falta para llegar a mañana.

Pese a que las críticas de esta tercera temporada (que, recordemos, se estrenó en Estados Unidos en junio) no han sido muy espectaculares, nunca podemos dar por muerta a la serie de ‘The Bear’. Gran triunfadora en los grandes premios de los últimos dos años, aunque acompañada por la polémica de enmarcarse en comedia en dichos premios… cuando es un drama de tomo y lomo. Jeremy Allen White se ha convertido en una estrella por el camino, junto con Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, que no solo participó en la primera temporada de ‘Andor‘, sino que será Johnny Storm en ‘Los cuatro fantásticos’. La adrenalina sigue a tope, los riesgos de un restaurante de alta cocina están presentes… y todo parece indicar que en esta temporada las cosas van a explotar por donde menos esperamos.

Fecha de estreno: 16 de agosto

Más estrenos semanales