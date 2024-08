Leticia Requejo habla claro de cómo es tener que trabajar con Ana Rosa y su verdadero trato

Aunque al principio no tenía muy clara su llegada a la televisión, Leticia Requejo es una de las colaboradoras estrella de ‘TardeAR’. Después de estar casi un año compartiendo las tardes de Telecinco con Ana Rosa Quintana, la periodista se ha sincerado en una reciente entrevista sobre cómo es trabajar codo a codo con la presentadora.

La colaboradora de ‘TardeAR’ se ha sentado recientemente en una entrevista para el portal Outdoor para hacer un repaso de sus comienzos en Telecinco. «Fueron unos meses complicados, reconozco que me costó adaptarme a la tele, me parecía muy distinto a la calle. Me costó mucho que me gustase ponerme frente a la cámara», reconoce la tertuliana sobre su llegada a Telecinco.

Leticia Requejo sobre Ana Rosa Quintana: «Entre vídeo y vídeo le cuento mi vida»

Con la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco, la de Usera se encargó de mantener en su equipo a caras conocidas, y entre ellas estaba Leticia Requejo. Tras varios años juntas en ‘El programa de Ana Rosa’, la periodista confiesa que es honor poder seguir trabajando junto a ella. «Kike Quintana me dice pelota. No lo soy, lo que pasa es que estoy muy agradecida, para mí siempre ha sido un referente, he crecido en mi casa viéndola», aseguraba la colaboradora.

Leticia Requejo en una entrevista para ‘Outdoor’

Requejo recordó incluso como le llegó la oportunidad de trabajar con la que considera una de sus ídolas televisivas. “Yo estaba en Chicago. Estaba con mi hermana, embarazadísima de su primer hijo, y con mi cuñado. Me escribe Adriana Dorronsoro, presentadora de ‘Vamos a ver’. Ambas somos amigas de nuestra época de cuando pateábamos la calle como reporteras”, recordó la tertuliana.

«De repente verme sentada al lado de ella, o ver que me da paso con ese cariño y ese respeto hacia mi trabajo y poniéndome en mi sitio, la verdad es que es muy gratificante», explica la periodista, que asegura además que la presentadora apostó por ella desde el primer momento. «Ha habido veces que he podido dar informaciones que compañeros han puesto en duda y Ana Rosa siempre ha creído en mí», insistía Requejo.

Y es que, después de tantos años, Ana Rosa y la periodista comparten un vínculo tan estrecho, que incluso le pide consejo en el terreno amoroso. «En ese tiempo que tenemos entre vídeo y vídeo yo le cuento mi vida», explica Leticia Requejo, que asegura que el día que tenga pareja, la de Usera tendrá que darle el visto bueno. «Me dice ‘céntrate un poco, tienes 34 años…'», confiesa la comunicadora.

“Ella ya me conoce. Son ya seis años y sabe que una de las cosas que me caracteriza, para lo bueno y para lo malo, es la intensidad”, insistía la colaboradora de ‘TardeAR’. Y es que, después de tantas horas de plató compartiendo anécdotas, asegura que hay pocos secretos entre ellas.