Jonan Wiergo denuncia lo que le ha hecho Adara Molinero y comunica su ruptura: «Se acabó»

Jonan Wiergo se ha enterado por las redes sociales de que su amiga Adara Molinero le ha dejado de seguir como muestra de que no quiere saber nada de él. Inaudito pero real. Un giro de los acontecimientos radical que muy pocos vieron venir teniendo en cuenta que el influencer se convirtió en un incondicional para la madrileña.

Los dos forjaron una gran amistad en ‘Supervivientes’ el pasado año, pero lo que parecía una relación honesta, sana, consolidada e inquebrantable ha acabado rompiéndose sin motivo alguno. Al parecer, detrás de este drástico movimiento de Adara estaría el apoyo de Jonan a Sofía Suescun durante su paso por el ‘All Stars’. Así lo comentan varios usuarios, que no pierden detalle de todo cuanto sucede en el terreno virtual.

Para Adara Molinero la vida es un conmigo o contra mi y, por eso, habría dado unfollow a una de las personas que más le ha cuidado en el plano televisivo. Primero, siendo su fiel apoyo en ‘Supervivientes 2023’ cuando muchos le dieron la espalda por traicionera y, segundo, dando la cara por ella en su tormentoso y truncado inicio en el ‘All Stars’ cuando todo el mundo la vilipendiaba por «teatrera».

Sin embargo, a pesar de todo ese respaldo y fidelidad, a la hija de Elena Rodríguez no le ha temblado el pulso en partir peras con Jonan Wiergo, que se ha tenido que enterar por redes, como él mismo ha denunciado públicamente en su cuenta oficial, de que una ‘amiga’ le ha dejado de seguir.

Jonan Wiergo estalla: «Es para estudiar»

«Que me tenga que enterar por Twitter de que una amiga me da unfollow sin sentido ninguno con lo que la he cuidado es para estudiar«, ha escrito Jonan Wiergo. «Es que manda cojones», ha añadido en una segunda publicación, sin dar crédito a nada de lo acontecido y dejando entrever su decepción y cabreo con Adara Molinero, pues la puñalada es de órdago.

Lo cierto es que es el modus operandi que ha ejercido la ganadora de ‘GH VIP 7’ desde que salió de ‘Supervivientes All Stars’ como primera expulsada. Desde entonces no ha parado de bloquear a seguidores históricos simplemente por realizar críticas constructivas sobre su cuestionable regreso a la TV. Y ha asumido como propia la batalla de Marta Peñate y Sofía Suescun, colocándose del lado de la primera y bloqueando a todos a aquellos que no pensaban como ella y que, por ende, respaldaban a Sofía. Como así ha ocurrido con Jonan Wiergo.

que me tenga que enterar por twitter de que una amiga me da unfollow sin sentido ninguno con lo que la he cuidado es pa estudiar xd https://t.co/uhMpAQVe4A — jon (@jonwiergo) August 9, 2024

es que manda cojones jajaj — jon (@jonwiergo) August 9, 2024

Minutos después, Jonan Wiergo ha lamentado que las cosas no se hayan resuelto en privado. «¿No habría sido mejor que me llamase o me escribiera por WhatsApp por semejante gilipollez antes que darme unfollow como una niña de 13 años sabiendo que la gente se enteraría y empezaría a hablar a los 5 minutos? Aquí se acabó», ha sentenciado.

No habría sido mejor que me llamase o me escribiera por WhatsApp por semejante gilipollez antes que darme unfollow como una niña de 13 años sabiendo que la gente se enteraría y empezaría a hablar a los 5 minutos? Aquí se acabó. https://t.co/gzr0f8Vc2m — jon (@jonwiergo) August 9, 2024

Las reacciones de incredulidad no han tardado en sucederse en X y uno de los que ha entrado en el asunto, metiendo el dedo en la llaga, ha sido Miguel Frigenti, en guerra con Adara Molinero tras haber sido otra víctima de sus traiciones. «No quiere amigos, quiere fans», le ha comentado a Jonan Wiergo a modo de advertencia.