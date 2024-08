Avance ‘Pecado original’, capítulo martes 20 de agosto: Julia planifica matar a Yildiz de forma letal

‘Pecado original‘ estrena su segundo capítulo semanal este martes, 20 de agosto de 2024. La serie turca diaria de Antena 3 se despide para siempre de la audiencia esta semana, previsiblemente el próximo viernes 23 de agosto con la emisión del capítulo 31, el último de la producción.

Los últimos capítulos de la ficción otomana van a impactar con sus múltiples giros inesperados y prometen estar cargados de tensión y emoción. Los espectadores verán cómo las historias de los protagonistas llegan a su final. Un accidente y un intento de asesinato sacudirán las vidas de todos.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, Julia consigue escaparse de la cárcel y planea esconderse en la UCI del hospital de su hermano, con la ayuda de un antiguo compañero de Selim. Desde allí planea consumar su plan de venganza definitivo y busca acabar con todos los seres queridos de Dogan. Kumru y Caner siguen con sus preparativos de boda, por lo que Dogan le ofrece un trabajo a su futuro yerno en su hotel.

Cuando Yildiz y Dogan están a punto de ser felices, Julia, tras escapar de prisión se prepara para deshacerse por completo de Yildiz. Zeynep y Ender organizan la despedida de soltera de Yildiz, que no sale como esperaban. Cuando se despiertan, Yildiz, Asuman, Ender y Zeynep no recuerdan nada de lo que ha pasado, y Handan no está.

Tienen muy poco tiempo para resolver lo sucedido y encontrar a Handan sin revelarlo a Dogan. Y es que Handan las drogó para poder fingir su propia desaparición. Pero además, Caner y Kumru sufren un accidente de coche fortuito cuando se les cruza un perro por la carretera, y acaban perdiendo la consciencia.

¿Qué va ocurrir en el nuevo episodio de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrece este martes, 20 de agosto entre las 16:50 y las 18:00 horas, justo después del capítulo de ‘Sueños de libertad’?:

‘Pecado original’ – Capítulo del martes 20 de agosto

En el próximo capítulo de ‘Pecado original’, Julia está escondida en la UCI del hospital de su hermano. Allí es escondida por el mejor amigo de Selim para pasar desapercibida y desde donde planea acabar con los seres queridos de Dogan.

Kumru tras el accidente en ‘Pecado original’

Kumru y Caner consiguen salir vivos del fatídico accidente. Kumru parece estar inconsciente en el hospital tras el accidente. Allí, Caner le confiesa que la quiere realmente y ella también se declara al hermano de Ender.

Mientras continúan con su compromiso, cuando Caner comienza a trabajar en el hotel de Dogan, el director general quiere echarle, así que manda falsear un informe para dejarle en mal lugar.

Como parte del plan de Julia, unos hombres secuestran al asistente de Handan, Yamal. Julia llama a Handan y le ordena dejar la puerta de casa de Yildiz abierta, o de lo contrario, Yamal morirá. Handan se inventa una excusa y pide a Yildiz pasar la noche en su casa para poder abrir la puerta.

Julia en ‘Pecado original’

Julia logra colarse en la habitación de Yildiz con una jeringuilla como arma con la intención de asesinarla. Yildiz se despierta antes de que Julia la inyecte una dosis letal. Ambas viven un forcejo en el que Julia coge una almohada para tratar de asfixiarla. Handan irrumpe en la habitación y golpea a Julia en la cabeza, dejándola inconsciente y salvando la vida de Yildiz.