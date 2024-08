Avance ‘Pecado original’, capítulo lunes con el accidente de Caner y Kumru y la fuga de Julia

‘Pecado original‘ regresa la próxima semana a Antena 3 con su siguiente nuevo capítulo que se estrena el lunes, 19 de agosto de 2024. La serie turca está a punto de despedirse para siempre de los espectadores de Antena 3 con la emisión de sus últimos capítulos. La ficción otomana dirá adiós previsiblemente la próxima semana, el próximo 23 de agosto con la emisión del capítulo 31, el último de la serie.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, Ender tiene problemas para que Caner y Kumru se casen de inmediato. Kumru sigue adelante con su embarazo y criará a su hijo junto a Caner. Una determinación que despierta recelos en Dogan, y su padre le pide que reflexione sobre ello. Además, Handan le pide a Dogan que acabe con Julia, ya que sospecha que está también detrás de la muerte de su hermano Engin.

Tras el tiroteo, el disparo alcanzó a Selim y ha muerto. Dogan miente a la policía diciendo que su ayudante es quien disparó. Julia comienza a investigar y promete vengarse de la muerte de su hermano, y probar que fue Dogan el que disparó.

Para ello contará con la ayuda de Aslan, que se hará con la grabación de la cámara de seguridad del almacén donde fue secuestrada Kumru. Julia se presentará en el holding para poner contra las cuerdas a Dogan con una insólita jugarreta. Los preparativos de la boda de Yildiz y Dogan se van a ver ensombrecidos por el chantaje que Julia va a hacer a Dogan.

Julia le enseña a Dogan las grabaciones de la cámara donde se ve perfectamente que fue él quien apretó el gatillo y disparó a su hermano Selim. Le ordena casarse con ella en vez de con Yildiz a cambio de no ir a la Policía para delatarle.

Finalmente, en un vuelco de los acontecimientos, el día de la boda Julia es detenida gracias a un plan orquestado por Yildiz. La joven Yilmaz se alió a Dogan para derrotar juntos a su gran enemiga, a quien tras volverse en contra su jugada acabará en prisión.

¿Qué va ocurrir en el nuevo episodio de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrece este lunes, 19 de agosto entre las 16:50 y las 18:00 horas, justo después del capítulo de ‘Sueños de libertad’?:

‘Pecado original’ – Capítulo del lunes 19 de agosto

En el próximo capítulo de ‘Pecado original’, Julia consigue escaparse de la cárcel y planea esconderse en la UCI del hospital de su hermano, con la ayuda de un antiguo compañero de Selim. Desde allí planea consumar su plan de venganza definitivo y busca acabar con todos los seres queridos de Dogan.

Yildiz se despierta tras ser drogada en ‘Pecado original’

Mientras que Kumru y Caner se van a casar, por lo que Dogan le ofrece un trabajo a su futuro yerno en su hotel. Además comienza una competencia entre Ender y Handan cuando comienzan a hacer los preparativos para la boda de Kumru y Caner.

Cuando Yildiz y Dogan están a punto de ser felices, Julia, tras escapar de prisión se prepara para deshacerse por completo de Yildiz. Zeynep y Ender organizan la despedida de soltera de Yildiz, que no sale como esperaban. Cuando se despiertan, Yildiz, Asuman, Ender y Zeynep no recuerdan nada de lo que ha pasado, y Handan no está.

Tienen muy poco tiempo para resolver lo sucedido y encontrar a Handan sin revelarlo a Dogan. Y es que Handan las drogó para poder fingir su propia desaparición. Pero además, Caner y Kumru sufren un accidente de coche fortuito cuando se les cruza un perro por la carretera, y acaban perdiendo la consciencia.