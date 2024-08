Avance semanal ‘Pecado original’ últimos capítulos: un accidente y el plan de asesinato a Yildiz

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3, afronta su semana decisiva con la emisión de sus últimos capítulos. La ficción otomana se despedirá para siempre esta próxima semana, previsiblemente el próximo 23 de agosto con la emisión del capítulo 31, el último de la producción.

Los últimos capítulos de la serie van a impactar con sus múltiples giros inesperados y prometen estar cargados de tensión y emoción. Los espectadores verán cómo las historias de los protagonistas llegan a su final. Un accidente y un intento de asesinato sacudirán las vidas de todos: Yildiz y Dogan se preparan para su espectacular y mediática boda, y la emoción por el gran día es palpable.

Sin embargo, la alegría se ve amenazada por un giro inesperado. Julia, tras escapar de la cárcel, se presenta en la mansión de Yildiz con un objetivo claro: vengarse y acabar con la vida de su enemiga. La mujer planea dejar a Yildiz en coma, con la intención de frustrar la felicidad de Dogan.

Mientras tanto, el destino también tiene planes oscuros para Kumru y Caner. Mientras vuelven a casa en coche, un perro se cruza en la carretera, provocando un grave accidente de tráfico. La situación se vuelve crítica, poniendo en peligro no solo las vidas de Kumru y Caner, sino también la del bebé que esperan.

¿Qué va a ocurrir a lo largo de toda esta semana en ‘Pecado original’? Adelántate aquí a las últimas tramas de la ficción otomana que ofrecerá su desenlace a su hora habitual tras ‘Sueños de libertad’. Así ‘Pecado original’ ofrecerá de lunes a viernes desde las 16:50 horas y hasta las 18 horas una nueva tanda de episodios, en la semana del lunes 19 de agosto al viernes 23 de agosto de 2024 en Antena 3.

‘Pecado original’ – Capítulos del lunes 19 de agosto al viernes 23 de agosto

Julia consigue escaparse de la cárcel y planea esconderse en la UCI del hospital de su hermano, con la ayuda de un antiguo compañero de Selim. Desde allí planea consumar su plan de venganza definitivo y busca acabar con todos los seres queridos de Dogan.

Mientras que Kumru y Caner se van a casar, por lo que Dogan le ofrece un trabajo a su futuro yerno en su hotel. Pero cuando Caner comience a trabajar en el hotel de Dogan, el director general quiere echarle, así que manda falsear un informe para dejarle en mal lugar.

Cuando Yildiz y Dogan están a punto de ser felices, Julia, tras escapar de prisión se prepara para deshacerse por completo de Yildiz. Zeynep y Ender organizan la despedida de soltera de Yildiz, que no sale como esperaban. Cuando se despiertan, Yildiz, Asuman, Ender y Zeynep no recuerdan nada de lo que ha pasado, y Handan no está.

Tienen muy poco tiempo para resolver lo sucedido y encontrar a Handan sin revelarlo a Dogan. Y es que Handan las drogó para poder fingir su propia desaparición. Pero además, Caner y Kumru sufren un accidente de coche fortuito cuando se les cruza un perro por la carretera, y acaban perdiendo la consciencia.

Kumru y Caner sufren un accidente de coche en ‘Pecado original’

Ambos consiguen salir vivos del fatídico episodio. Kumru parece estar inconsciente en el hospital tras el accidente. Allí, Caner le confiesa que la quiere realmente y ella también se declara.

Como parte del plan de Julia, unos hombres secuestran al asistente de Handan, Yamal. Julia llama a Handan y le ordena dejar la puerta de casa de Yildiz abierta, o de lo contrario, Yamal morirá. Handan pide a Yildiz pasar la noche en su casa para poder abrir la puerta. Julia logra entrar en la habitación de Yildiz con la intención de asesinarla. Yildiz se despierta antes de que Julia la inyecte una dosis letal. Handan entra en la habitación y golpea a Julia en la cabeza, salvando la vida de Yildiz.

Julia cae desplomada en ‘Pecado original’

Después del ataque, Yildiz, Caner, Ender y Emir se van de vacaciones para relajarse y olvidar por lo que pasaron, pero sus vacaciones van a convertirse en una pesadilla. El jefe de una mafia está en el mismo hotel en el que se hospedan. Este tiene un conflicto con Ender y Yildiz, que le dejan inconsciente. Otro miembro de la mafia acaba con su vida.

Yildiz, Ender, Handan, Caner y Emir tratan de deshacerse de los hombres que les persiguen, y no quieren que nadie se entere de su situación. Ender y Yildiz creen ser las culpables y planean un accidente de coche en el que Handan pierde el control de una furgoneta y «mata» al mafioso.

Ender le pide las acciones del hotel a Handan por esta circunstancia. El resto de la mafia sigue la pista del jefe y acaban amenazando a Yildiz con matarla. Uno de los mafiosos apunta a Yildiz con una pistola, pero llega Ender y le golpea. Logran escapar. Además, la policía aparece en un momento crucial para salvarlas.

Yildiz, apuntada por una pistola en ‘Pecado original’

Cuando regresan, comienzan los preparativos de la boda. Zeynep está saliendo con Ata, el dueño de una discoteca, pero se ve obligada a cortar su relación por culpa de Asuman. Finalmente, solucionan sus problemas y continúan juntos.

Tras llegar el gran día de la boda de Caner y Kumru, Caner desaparece. La vida de todos los protagonistas cambiará al final de un evento sorpresa que le sucede a Yildiz. La historia de Ender y Yildiz dará un gran vuelco cuando se produzca un salto temporal de dos años.