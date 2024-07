Todos comentan lo mismo tras lo visto en ‘El Grand Prix’ con su nueva prueba en TVE

Muy buen juego el Champions Prix pero muy mejorable. Primero, poned un 2-1 o 1-2 en defensa, no un 0-3, cada vez que llega la bola, es gol. Segundo, no saquéis la bola a los padrinos, sacadlo al centro y alguna a la otra pareja, ha perdido Miki todas (no sopla bien) #GrandPrixTVE