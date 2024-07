‘TardeAR’ (7,4%) y ‘Y ahora Sonsoles’ (10,4%) sufren en distinta medida por la Eurocopa en TVE

La Eurocopa 2024 está alterando sustancialmente las audiencias televisivas desde TVE. La 1 se ha hecho fuerte con el torneo futbolístico, alzándose con la victoria en junio in extremis y arrancando julio con un fabuloso 19,4% en el global del día frente al 12,1% de Antena 3 y el 8,5% de Telecinco gracias a los dos partidos de octavos que se disputaron este lunes.

El encuentro entre Francia y Bélgica obtuvo en la tarde un extraordinario 29,6% de cuota y 2,4 millones de espectadores de media. Afectó fuertemente a la competencia, que, sin embargo, sufrió en distinta medida. ‘Y ahora Sonsoles’ vio mermados sus resultados pero sostuvo el doble dígito con un 10,4% y 840 mil seguidores de media.

Por su parte, ‘TardeAR’, que arrancó su etapa estival ya sin Ana Rosa Quintana al frente, compartió más público con el evento deportivo y acusó una mayor bajada, anotando un 7,4% de share y 611 mil televidentes en la tarde de Telecinco, siendo por tanto su mínimo histórico.

No solo ‘TardeAR’ y el programa de Sonsoles se vieron perjudicados por la retransmisión de la Eurocopa en TVE. Por la noche, el partido entre Portugal y Eslovenia (33,7% y 4M) provocó que ‘El Hormiguero’ despidiera temporada fríamente con unidígito (9,5%) y 1,2 millones de espectadores. Mientras, la última hora de ‘Supervivientes All Stars’ se quedó con un 7,6% y sin llegar al millón.

A continuación, la prórroga con un 37,4% y los penaltis con un 44% trastocaron notablemente también el prime time. ‘Hermanos’ cayó a uno de sus peores datos de los últimos meses con un 10,6% y la película de Telecinco (‘Passengers’) -que se retrasó hasta las 23:45 horas- no destacó con un 9,6%. No obstante, La 1 fue la peor parada porque, una vez más, no aprovechó bien el gran arrastre del fútbol y la tercera entrega del concurso ‘Invictus’ marcó un 8,7% ya en late night.