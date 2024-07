‘Supervivientes All Stars’ no está a la altura en la organización de las pruebas y las críticas son masivas

Los espectadores de ‘Supervivientes All Stars’ están que trinan contra el reality de Telecinco debido al monumental caos en las pruebas planteadas para conseguir el Tridente Dorado, el súper privilegio que otorga el mayor poder posible al ganador. Cabe recordar que el concurso ha cambiado de día de emisión para medirse contra ‘El Grand Prix‘. En su afán de hacerle sombra al mítico programa de La 1, la organización ha propuesto una gala repleta de juegos en los que los supervivientes se han empleado a fondo.

Sin embargo, los espectadores de ‘Supervivientes All Stars’ no han podido disfrutar de las pruebas como debieran debido a los constantes problemas y contratiempos en la mecánica. El momento más crítico se ha vivido durante la tercera dinámica diseñada. Antes, el espacio ya había dado por terminado antes de tiempo un decisivo duelo clasificatorio entre Bosco Blach y Abraham García. Una prueba que ha acabado con este último fuera de escena.

Tras esta cuestionable resolución, ‘Supervivientes All Stars’ ha vuelto a coronarse (para mal) con la nueva prueba en la que han participado los supervivientes. En esta ocasión, debían avanzar sobre unos rulos situados en una plataforma elevada para llegar a una estructura sobre la que colgaban unas banderas que tenían que atrapar. Una prueba poco precisa por los continuos quebraderos de cabeza que ha dado. Se ha atascado constantemente, poniendo contra las cuerdas a muchos participantes debido al caos que ha provocado en ellos, lo que ha generado duelos interminables y aburridos para la audiencia.

Uno de ellos ha sido el protagonizado entre Sofía Suescun y Lola Mencía. Ademas, después de casi 12 minutos de juego y cuando Sofía Suescun se mantenía disputando la prueba, se ha tenido que cortar la emisión para la publicidad, pues ese auténtico caos ha alterado también toda la escaleta del programa.»Jorge, Sofía está terminando el juego. Enseguida os decimos el tiempo final que ha hecho y volvemos enseguida», ha compartido la presentadora en Honduras.

La audiencia de ‘Supervivientes’ estalla contra el reality

Una medida totalmente sorprendente teniendo en cuenta la importancia de que el espectador sea partícipe de los juegos íntegros para así evitar cualquier acusación sobre un posible tongo. De hecho, el público no ha dudado en cargar con vehemencia contra el reality reseñando la extensión e interrupción de las pruebas y su mala organización. «Menuda cagada de prueba», ha reseñado una de las telespectadoras.

No ha sido la única crítica de la audiencia, ya que muchos también señalan a la organización por no ayudar a los supervivientes cuando la estructura del rulo se atascaba. Un error mecánico y de planificación que ha ralentizado muchísimo a los concursantes y el ritmo de la gala. «Se sale el rulo del sitio y en vez detener el crono en el acto y ponerlo, el crono sigue y la concursante tiene que estar arreglando», les ha afeado otra espectadora. «Estan luchando con una prueba que estan fallando los troncos y aun asi la organización no hace nada para mejorar la prueba», ha denunciado otro seguidor. Las críticas son masivas:

que sean los concursantes los que tengan que arreglar la prueba y no la organización dice mucho de lo mal que lo están haciendo #TierraDeNadieAllStars3 — 🇪🇸 (@ejercitoadaraa) July 8, 2024

Pues menuda cagada de prueba, la verdad #TierraDeNadieAllStars3 — Nagore🤍 (@KutixiKutixi2) July 8, 2024

Es totalmente comprensible el cabreo de los concursantes con esta prueba. Los rulos están defectuosos y tienen más desgaste ‘arreglándolos’, que ejecutando el propio juego.



Ya les pasó (y avisaron) en ‘SV 2024’, pero… Que si quieres arroz, Catalina😅



#TierraDeNadieAllStars3 — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) July 8, 2024

Pero que mierda de pruebas hacen ahora en supervivientes ?

De verdad que chapuceros!!! @Supervivientes se sale el rulo del sitio y en vez detener el crono en el acto y ponerlo, el crono sigue y la concursante tiene que estar arreglando?



ESTOY EN SHOCK #TierraDeNadieAllStars3 — Sofia De Armas💫🚌 (@GHPikipeo) July 8, 2024

Vaya puta mierda los rulos de verdad. Cada prueba que hacen es peor que la anterior. #TierraDeNadieAllStars3 — Mai 🌜🌜 (@RealitiesFan29) July 8, 2024

Es buena compañera pero aqui les interesa decir lo contrario… Estan luchando con una prueba que estan fallando los troncos y aun asi la organización no hace nada para mejorar la prueba xd #TierraDeNadieAllStars3 https://t.co/Iry9xB2qbW — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) July 8, 2024

Esta prueba de los troncos es que deberían anularla, no tiene ni pies ni cabeza que los concursantes tengan que estar arreglando y encajando el rulo cada dos por tres porque funcione como el culo #TierraDeNadieAllStars3 — Manzanares®🍎💫 (@Manzanares35) July 8, 2024

Deberían estar dos trabajadores en cada uno de los troncos para cada vez que al concursante se le salga lo recoloquen rápido #TierraDeNadieAllStars3 — Gonfon3 (@fonCg001) July 8, 2024

El EQUIPO DEBERÍA RECOLOCAR EL JUEGO NO LOS SUPERVIVIENTES @Supervivientes Sofía ha perdido muchísimo tiempo recolocándola #TierraDeNadieAllStars3 — Cuuka (@Rumaniresucita) July 8, 2024

Se marchan a los anuncios a mitad de juego para intentar arreglar el juego CHAPUCERO de los rulos…😡😡😡#TierraDeNadieAllStars3 — 𝑻𝒐𝒏𝒚𝑪𝒓𝒖𝒛 🇨🇴 🇪🇸 (@TonyCruz049) July 8, 2024