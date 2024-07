Luis Rollán se anticipa y pone sobre la mesa el resultado final de ‘Supervivientes All Stars’

En Telecinco, como no puede ser de otra manera, no se habla de otra cosa que no sea la final de ‘Supervivientes All Stars’, que se disputa este domingo y en la que Sofía Suescun, Marta Peñate, Alejandro Nieto y Jorge Pérez se juegan el título de ganador o ganadora de la edición de leyendas. Y Luis Rollán ha tenido una premonición respecto a cómo va a resultar la clasificación en la gala de esta noche, que por primera vez se oficiará desde los cayos hondureños.

El veterano colaborador de televisión aprovechó su última intervención en el programa ‘Fiesta’ este sábado para compartir con los telespectadores la visión que tenía acerca de cómo va a ser el resultado y el orden en el que van a quedar los cuatro finalistas en el ranking.

Luis Rollán ha sido meridianamente claro y no se ha andado con medias tintas. En la primera expulsión, que ahora se debate entre Jorge, Alejandro y Marta, cree que será el guardia civil el que caiga y el que se tenga que conformar con la cuarta plaza, sin poder vivir la final de ‘Supervivientes All Stars’ realmente.

Tras esa eliminación, el tertuliano de Mediaset presagia que Alejandro Nieto será el tercer finalista y que el duelo final se producirá entre Sofía Suescun y Marta Peñate, las dos grandísimas protagonistas de esta edición por una cruenta guerra en Honduras que nadie esperaba y que ha concentrado casi todas las tramas de la convivencia.

Y entre ese duelo final de altura, que sería verdaderamente apasionante si se produjera tal y como augura, Luis Rollán vaticina que Marta volverá a quedar segunda como en su edición 2022 y que Sofía se acabará imponiendo, ganando ‘SV All Stars’ y logrando por tanto el triplete tras ‘Gran Hermano 16’ y ‘Supervivientes 2018’.