Luis Rollán larga qué oculta la visita de María José Suárez a ‘De Viernes’: «Pongo la mano en el fuego»

Este viernes 12 de julio, María José Suárez se sentó en ‘De Viernes’ tras la polémica entrevista la semana anterior de su expareja, Álvaro Muñoz Escassi. Luis Rollán, gran amigo de la modelo, ha develado en ‘Fiesta’ el motivo real por el que habría decidido sentase en el programa nocturno de Telecinco.

«No dejó lugar a dudas», sentenció el colaborador, que también es amigo de Álvaro Muñoz Escassi. Y es que, según Luis Rollán, «cuanto tu tienes la verdad, no tienes dudas. No te atascas. Yo sé lo que estoy diciendo. No le vi en ningún momento un ápice de duda. Tenía todas las fechas y todos los datos».

El periodista andaluz ha sacado las uñas por su amiga, por la que llega a poner la mano en el fuego: «No sé qué acuerdos tendrán, pero puedo poner la mano en el fuego. En toda esta historia la que sale de la ecuación es María José Suárez«. Además, es consciente de lo mal que lo había pasado la ex Miss España esta última semana.

Luis Rollán desvela que la familia de María José Suárez no quería que hablase

«Su propia familia no quería que hablase, tampoco sus amigas. Ella ha llegado un momento en el que tenía que hablar«, ha contado Luis Rollán que también ha desvelado la frase que le dijo ella antes de sentarse en el programa: «Yo no voy a contar mi verdad, voy a contar la verdad«. Y es que, añadió que, si Escassi había decidido dar una entrevista, «¿por qué ella no iba a hacer lo mismo?».

De la misma opinión de Luis Rollán era Belén Rodríguez. La colaboradora de ‘Fiesta’ cree que María José Suárez «se vio obligada a dar explicaciones y seguro que no tenía ninguna gana. Escassi no dijo ninguna verdad». Además, ha insistido en que «nunca sabes cómo es este tipo de hombres. Te mienten. No hay que culpar a la víctima. Esta clase de hombres te dicen que han sido unos mentirosos toda su vida, pero que tú eres distinta y eres la mujer de su vida».

Por su parte, Kike Calleja considera que Escassi echó un pulso a María José. «Me parece muy valiente que ella se sentarse, pero creo que él tiene un as bajo la manga», asegura el colaborador.