El bronco desencuentro entre Luis Rollán y Aurelio Manzano en ‘Fiesta’: «No lo voy a consentir»

Este sábado 13 de enero, Isabel Pantoja ha reaparecido públicamente con motivo del concierto que ha ofrecido en Bilbao. Sobre ello han hablado esa misma tarde en el programa ‘Fiesta‘, donde dos de sus colaboradores, Luis Rollán y Aurelio Manzano, han protagonizado un fuerte enfrentamiento por culpa de la tonadillera.

Parte del debate se ha centrado en la nula relación que mantiene Isabel Pantoja con su hija, Isa Pi. Según Luis Rollán, gran amigo de la artista, ambas mantuvieron una conversación de «madre e hija» sobre la boda de la joven con Asraf Beno, que tuvo lugar el pasado mes de octubre y a la que finalmente su madre no acudió.

Emma García quiso saber si el motivo por el que la cantante no acudió al enlace de su hija fue el mismo por la que no estuvo presente en la presentación de su primer single, en el año 2019, otro día muy importante para Isa. Antes de que la presentadora obtuviera una respuesta, Luis Rollán y Aurelio Manzano ya estaban discutiendo.

El venezolano definía a su compañero, al igual que a todo el entorno de Isabel Pantoja, de «tramposo». Como era de esperar, el colaborador le ha pedido explicaciones, tras lo cual Aurelio ha afeado a los defensores de la tonadillera que estén acusando a la joven «de mentir» sobre esa supuesta conversación con su madre. «Tramposo, no. A lo mejor el tramposo eres tú por encubrirla a ella (a Isa)», le ha soltado el andaluz, quien se ha levantando incluso de su asiento para defender su postura.

Tenso rifirrafe entre Luis Rollán y Aurelio Manzano

«¿En qué la estoy encubriendo? Dilo tú. Tú dijiste en este plató que había un mensaje de Isabel Pantoja a su hija diciendo que no iba a la presentación. Eso es mentira. No hay ningún mensaje, se lo pregunté yo a Isa P directamente. Ni mensaje de voz, ni de texto, ni nada. En ningún momento», dejó claro el periodista.

Para evitar que este enfrentamiento fuera a mayores, Emma García ha intentado avanzar. Sin embargo, Luis Rollán le ha pedido realizar un pequeño inciso para echarle en cara a su compañero sus palabras: «Es que lo de tramposo no te lo voy a consentir. Cuando te hable, me miras a la cara. Yo no hablo por nadie».

Es más, para demostrarle que él «no se casa con nadie», Luis Rollán ha puesto como ejemplo la supuesta escasa relación que tiene Isabel Pantoja con su nieto mayor, el hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno. «Lo mismo que te digo algo a favor de ella, te digo lo del tema de su nieto mayor. Nunca lo he contado, pero el nieto tiene móvil. Si quiere verlo, no tiene que hablar con Jessica Bueno, puede hablar con su nieto directamente. Si tú te quieres comunicar lo haces», ha sentenciado el colaborador.