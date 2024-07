La quiniela de ‘Así es la vida’ sobre quién será el expulsado de ‘Supervivientes’ antes de la final

Ya no queda nada para que conozcamos al ganador o ganadora de ‘Supervivientes All Stars’. Será el próximo domingo en una final que por primera vez se celebrará en Honduras. Aunque antes habrá que vivir la expulsión del último nominado este jueves. Y en ‘Así es la vida’ han querido hacer su propia quiniela.

Pase lo que pase este jueves queda claro que se irá uno de los grandes concursantes de la historia de ‘Supervivientes’ y de este ‘Supervivientes All Stars’. Y es que los nominados que se juegan su pase a la final son Sofía Suescun, Alejandro Nieto y Logan Sampedro.

Sandra Barneda era clara al defender en ‘Así es la vida’ que había sido una gran edición. «Menuda edición nos han dado las leyendas en este ‘All Stars’. Lo van a tener difícil los siguientes si hay otro ‘Supervivientes All Stars'», destacaba la presentadora.

Justo después Carmen Alcayde no dudaba en decir que ella quería que el ganador sea Jorge Pérez por ser compañero de ‘Así es la Vida’. Algo a lo que se sumaba también Almudena del Pozo. «Pues yo quiero que gane Sofía», se escuchaba decir a Carmen Borrego.

El pronóstico de ‘Así es la vida’ sobre el expulsado de ‘Supervivientes’

Era después cuando Sandra Barneda proponía hacer una ronda y que cada uno de los colaboradores dijera quién creía que iba a ser el expulsado de este jueves en la semifinal. «Yo no suelo acertar mucho pero me mojo siempre. El expulsado de esta noche va a ser Logan porque por lo que he visto los otros dos van muy fuertes en apoyos», aseveraba Suso Álvarez.

Por su parte, Gema Fernández se atrevía a decir que la expulsada de este jueves será Sofía Suescun, al igual que decía Almudena del Pozo. Mientras Carmen Borrego se sumaba a la teoría de que será Logan el expulsado «desgraciadamente». Y finalmente, Carmen Alcayde mencionaba a Alejandro porque «a Sofía le van a dejar a Logan su gran apoyo».

«Pues fíjate bastante dividida está la cosa. Han nombrado a Logan, a Sofía y a Alejandro. Nos espera una semifinal super interesante», concluía Sandra Barneda antes de que ella y César Muñoz se despidieran anunciando que este viernes ‘Así es la vida’ se despide de Telecinco para siempre.