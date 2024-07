La airada reacción de un soltero gay de ‘First Dates’ al descubrir que su cita vota a Vox

Jordan y Javier acudieron a ‘First Dates’ sin saber que acabarían protagonizando una escena propia de cualquier cena de Nochebuena. La política es a menudo un tema peligroso con el que amenizar la cena en el restaurante de Cuatro, y en este caso condujo al desastre total. La velada dio un giro de 180 grados cuando uno de los solteros confesó que votaba a Vox.

Javier llegó al programa presentado por Carlos Sobera dispuesto a encontrar a su media naranja. «Yo me quiero y me cuesta mucho enamorarme», confesó el de Alicante, que no había tenido demasiada suerte en el amor. Pero este miércoles iba a probar suerte con Jordan, un dependiente valenciano que, según confesó nada más entrar «nunca había estado enamorado».

«Me ha entrado por los ojos, me parece un chico interesante», confesó Jordan a las cámaras al ver la cita que ‘First Dates’ le había preparado. Sin embargo, el dependiente no causó el mismo efecto en su acompañante, pues Javier tenía sus dudas de si conseguiría congeniar con el valenciano. Una vez llegaron a la mesa, comenzaron a hablar sobre sus aficiones.

Fue entonces cuando el alicantino reveló que una de sus pasiones es el pole dance. «Yo también quise hacer pole dance, pero por diversión. Ahora… trabajar de eso, lo respeto, pero no… Ni me molesta ni me disgusta», comentó rápidamente Jordan, que seguía sin convencer al dependiente. «Es un poco parado, necesito una persona más activa porque me gusta moverme y dar paseos», señaló el de Alicante.

Javier y Jordan en ‘First Dates’

Sin embargo, la velada de ‘First Dates’ no mejoró a partir de ahí, pues los solteros dieron con un tema que dejaría muy clara la respuesta final tras su cena. Javier confesó entonces que es votante de Vox, algo que hizo al valenciano revolverse en su asiento. «Hay cosas que no me gustan y hay otras cosas de Vox que yo como español pienso que pueden mejorar», continuó explicando el dependiente.

«¿Votas a Vox? ¿Cómo vas a votar a Vox?», preguntó enseguida el valenciano mientras se revolvía en su asiento. Y mientras Javier intentaba defender su postura, Jordan no podía evitar mostrar su asombro cortando continuamente a su acompañante. «¿Me vas a decir que Pedro Sánchez te quita tus derechos?», preguntó algo serio el joven, que no sabía que esperar ya de su cita.

«¿Supuestamente quitaron la Ley Trans esa, no? No sé, no entiendo. ¿Sabes qué pasa? Que me gusta la política hasta cierto punto, porque luego se pone super intenso… Y yo no estoy en contra de los gays ni mucho menos. Pienso que puede levantar España«, aclaró el soltero de ‘First Dates’ ante las réplicas de Jordan, que continuaba sin dar crédito al giro que había dado la noche.

«Levantar España económicamente a lo mejor, ¿pero en derechos? ¿A ti te favorece?», insistió el de Valencia antes de que Javier confesase la realidad de su voto. «Yo no me he leído el programa de Vox, la verdad. He visto algunas cosas por encima», explicó el dependiente, poniendo énfasis en todo momento en su preocupación por la situación económica. Pero la política había hecho demasiada mella en su acompañante.

«He besado a uno de Vox porque es guapo»

«La cita estaba yendo super bien hasta que ha dicho que vota a Vox. Me ha roto todos los esquemas», comentó Jordan completamente asombrado ante las cámaras de ‘First Dates’. «No puedo entender que un gay vote a Vox, como tampoco que un inmigrante vote a Vox, o una mujer vote a Vox. Me voy a llevar el odio de los fachas, pero es así. No lo entiendo. Lo que hemos progresado se va a ir a la mierda por tu voto», aseveró algo nervioso el joven de Valencia, que tenía su respuesta final más que clara.

«¿Un posicionamiento político es determinante para el amor?», preguntó la voz en off de Carlos Sobera antes de que los dos solteros comunicasen el resultado de su cita al programa. Y es que, tras algún que otro beso en el reservado, Jordan se sinceró ante las cámaras. «He besado a uno de Vox porque es guapo», aceptó el valenciano, que sin embargo rechazó la oportunidad de seguir conociendo al dependiente alicantino en una futura segunda cita.