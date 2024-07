Joaquín Prat señala justo lo que los más críticos dicen de Sofía Suescun en ‘Supervivientes’

Joaquín Prat no se cree el cambio de comportamiento de Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars’ tras pedir perdón públicamente a Jorge Pérez anoche en ‘Tierra de Nadie’ por su incendiario comentario en referencia a su infidelidad con Alba Carrillo. «Eres el primero que cae en las tentaciones», le espetó con crueldad.

«Creo que fui bastante cruel, aprovecho para pedirte disculpas, pero estaba muy caliente en ese momento», se retractó la joven en mitad del directo. «A mi esta conversación me hubiera gustado tenerla al día siguiente», le reprochó Jorge, que, aun así, se creyó esas disculpas y quiso creer en las buenas intenciones de la gente.

En cambio, quien no se las creyó fue Marta Peñate, que señaló que todo era una estrategia de Sofía Suescun para limpiar su imagen de cara a la audiencia tras ver que afines suyos como Abraham García han sido expulsados de ‘Supervivientes All Stars’. Una teoría que también ha sustentado el propio Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’.

«Qué bien se expresa Marta Peñate, qué clara es sin caer en las faltas de respecto, cada día me gusta más, me parece una concursante excepcional», ha opinado en primer lugar. Para el presentador de las mañanas de Telecinco, la joven es su clara favorita en esta edición de leyendas.

«Y yo creo, como ellos sospechan, que detrás de las disculpas de Sofía está la marcha de Abraham. Y es ver las barbas de tu vecino cortar y poner las tuyas a remojar», ha señalado alto y claro Joaquín Prat. Este punto de vista está causando mucha división en los espectadores, pero lo cierto es que una buena parte de ellos creen que, efectivamente, es un giro calculado para blanquearse.

«Le fuerzan en directo a pedir perdón, a retractarse, si no hubiera ocurrido, no lo hace. Ella lo hace porque tiene la cámara delante y ve que tiene el momento justo para hacerlo. Metió la pata queriendo, fue una puñalada clarísima», ha comentado por su parte Antonio Rossi. «Fue muy miserable y, cuando se está dando cuenta de que está siendo cuestionada, piensa que con pedir perdón llega y no, no llega», ha apostillado Alessandro Lequio, que está seguro de que eso le va a pasar mucha factura. Para él, el perdón de Sofía Suescun «fue de boquilla».

Por último, para completar esa campaña de descrédito hacia la que es la gran protagonista de ‘Supervivientes All Stars’, Alejandra, la hermana de Joaquín Prat, también ha apuntado a una maniobra premeditada para salvar su concurso: «Se está dando cuenta que la actuación hasta ahora no le ha funcionado. Marta se ha salvado con el máximo porcentaje, Abraham se va… Entonces yo creo que ella ahora tiene miedo y está reencauzando».