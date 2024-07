Isabel Rábago reivindica la razón por la que Olga Moreno debe ser expulsada de ‘Supervivientes’

Olga Moreno se juega su expulsión de ‘Supervivientes All Stars’ este jueves junto a Jorge Pérez. Tras la salvación de Bosco, ambos se enfrentan al dictamen del público e Isabel Rábago, crítica con la concursante y con su participación en esta edición de leyendas, ha señalado en ‘Vamos a ver’ por qué Olga ha de ser la eliminada.

La exmujer de Antonio David Flores no ha entrado en un buen momento al reality de Telecinco, pues justo antes de que empezara la aventura falleció su madre y eso le tiene con la moral muy minada. De hecho, en la entrega de ‘Tierra de Nadie’ de ayer vimos cómo se derrumbó recordándola.

La superviviente está viviendo el duelo en Honduras y sobre ello se ha hablado hoy en ‘Vamos a ver’, donde se han reemitido las imágenes de Olga totalmente rota. «A mi estas cosas me molestan un poco, tengo que decirlo. Los sentimientos son de cada uno pero creo que el pudor debería ser una obligación», ha comentado Alessandro Lequio inicialmente.

«Pero no le puedes pedir pudor a un concursante de un reality con cámaras 24 horas al día», le ha rebatido Joaquín Prat. «Hay cosas que no y el primer paso para que no te pregunten por tu luto es no hacer bandera de tu luto», ha insistido el colaborador. «No saca ella el tema, lo saca Marta Peñate», ha apostillado Alejandra Prat.

En ese momento, Isabel Rábago ha utilizado ese mal momento anímico de Olga para ironizar con el motivo por el que tendría que ser la expulsada en la gala de este jueves de ‘Supervivientes All Stars’: «Olga ya necesita cariño familiar y creo que todo este luto es mejor pasarlo con gente con la que ella se sienta realmente apoyada aquí en España». Unas declaraciones cargadas de sorna con las que incitaba a su eliminación.

«Pues yo he votado para que se quede», le ha espetado Antonio Rossi. «Yo no voto, yo nunca voto en los realities», ha desvelado la tertuliana. «Y además, yo creo que Olga debería de irse porque me he mirado la lista de pescadores y todos han pescado casi más de diez o veinte peces y ella ha pescado solo un boquerón. Es que esto es ‘All Stars’, así que creo que debería irse a su casa», ha apoyado Alexia Rivas.