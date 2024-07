Iñaki López compara lo que busca hacer Ayuso con «el franquismo» y lanza un peligroso augurio

Iñaki López ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre polémicos temas como el que han analizado en la última emisión de ‘Más Vale Tarde’. Y es que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está preparando una ley pasa sancionar los escraches o las protestas estudiantiles en las universidades.

La Comunidad de Madrid prevé introducir en esta nueva ley un régimen sancionador, que podría incluir multas económicas. Estas se aplicarían si impiden la entrada de los alumnos a clase, faltando al decoro, invadiendo espacios o acosando a un personaje público. Una ley que ha provocado el estupor en los partidos de la oposición, y también en los colaboradores del programa de laSexta.

Aunque Iñaki López considera que los escraches «son bastante lamentables desde el punto de vista de la educación», cree que con esta nueva ley «se pretende crear universidades mudas, como en el franquismo». «La Comunidad de Madrid dice que no pretende frenar la libertad de concentración o manifestación. Pero si tú prohíbes también invadir espacios públicos, de alguna manera estás prohibiendo acampadas, como por ejemplo la de la paz en Gaza», añade el presentador.

Por su parte, Ramoncín opina que «se les olvida lo que es una universidad». Según el cantante, esta medida es «ir contra el espíritu propio de lo que es una universidad, sobre todo si es una universidad pública. Los que hemos estado allí, hace muchos años hemos utilizado todos los medios posibles para protestar, cuando era muy difícil protestar».

«Es eliminar espacios de protesta y reivindicación», lamenta Iñaki López

«Esto va a afectar a públicas y privadas. Y las sancionadas serán las propias universidades», informa Iñaki López. Carmen Morodo cree que esta ley «va a generar un efecto contrario», ya que, recuerda que «si hay algo que identifique al estudiante universitario es la rebeldía y la protesta. Y puede ser que haya una mayor rebeldía y una mayor protesta y estén más organizados los sindicatos de izquierdas. Como no metas a las Fuerzas de Seguridad del Estado en la Universidad, yo veo imposible que impidan las protestas de los estudiantes».

Tania Sánchez, por su parte, recuerda que esta medida «ni siquiera es original». Ya que Esperanza Aguirre ya hizo algo similar contra la marea verde por la educación: «Cuando una política tiene problemas que no tienen que ver con su gestión, sino con la contestación ciudadana a cosas que no le parecen bien, se inventa un problema». La expolítica de Podemos asegura que «las universidades púbicas de Madrid tienen un problema de financiación, no de convivencia». «Es eliminar espacios de protesta y de reivindicación del espacio público», sentencia Iñaki López.