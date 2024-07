Iñaki López clama por esta imagen que muestra ‘Más vale tarde’: «Es un mensaje deleznable»

Iñaki López mostró su sorpresa este jueves por una de las últimas muestras de solidaridad a Donald Trump tras su intento de asesinato. Muchos seguidores del magnate han iniciado la tendencia de colocarse un apósito en la oreja como muestra de respeto al expresidente. El presentador de ‘Más vale tarde’, atónito ante este nuevo símbolo, ha calificado de «lamentable» el fenómeno.

Tras sobrevivir a un intento de asesinato, Donald Trump reapareció con la oreja vendada justo en la zona donde le alcanzó la bala. Una imagen que muchos de sus seguidores han adoptado para rendirle homenaje, y que sin duda ha agitado la mesa de debate este jueves en ‘Más vale tarde’.

Iñaki López, sobre Donald Trump: «Menos mal que no le han operado de fimosis»

«Nos merecemos la extinción», señalaba rápidamente Cristina Pardo mientras las imágenes del presidente se mostraban aún en pantalla. «Que la sociedad norteamericana haya destilado a estos dos líderes y que sean los grandes representantes dice efectivamente muy poco de lo que estamos viviendo en la época actual», añadió una de las colaboradoras. Pero Iñaki López pondría el foco en un detalle muy distinto.

Cristina Pardo insistía en que lo del apósito «le parece lamentable», pero el presentador de ‘Más vale tarde’ fue algo más allá. «Esto es lamentable pero más lamentable me parece que este hombre entre al ritmo de una canción que dice ‘este es un mundo de hombres’…», espetó el periodista, muy crítico con el vídeo de su última aparición.

«Me parece una memez propia de cuatro beatos… menos mal que no lo han operado de fimosis si no llevarían todos braguero», bromeó Iñaki López antes de volver a poner el foco en la banda sonora escogida por el estadounidense para su regreso triunfal, ‘It’s a Man’s World’ de James Brown. «La canción es un mensaje… no está escogido al azar, es un mensaje deleznable«, terminó sentenciando el comunicador.