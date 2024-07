Emma García no es capaz de seguir en ‘Fiesta’ y se le ve rota en pantalla por este motivo

Emma García ha dado rienda suelta a su emoción este domingo 14 de julio en ‘Fiesta’. Y la verdad es que no era para menos, ya que a todos nos conmovió la historia de Enrique, una persona con discapacidad visual que ha querido hacernos partícipes de su historia de superación desde que perdió la visión con apenas tres años.

«Recuerdo que, a los tres años y medio, un mal día, al salir de la guardería, me notan que tengo un ojo más hinchado que el otro. Me llevan al hospital para hacerme pruebas y detectan el cáncer. Es a partir de ese momento cuando empieza todo lo que tiene que ver con la enfermedad», recuerda Enrique, ante la atenta mirada de Emma y del resto de colaboradores.

Mientras el invitado hablaba, la presentadora sujetaba tiernamente su mano. Algo que él agradeció encantado, ya que la admira desde siempre, como así reconoció él mismo. Y es que, Emma García ha sido su gran referente comunicativo, que también enfocó su trayectoria profesional al mundo de los medios, estudiando la carrera de periodismo.

Emma García, incapaz de contener las lágrimas: «Me estás emocionando muchísimo»

Sin poder contener las lágrimas y con la voz quebrada por la emoción, la comunicadora vasca confesaba que «me emociona mucho hablar con él. Hemos tenido antes un encuentro, que me he tenido que ir, porque se me estaba corriendo todo el rímel«. «Qué de cosas has hecho desde ese momento. Escribe, compone, es periodista, ha grabado su mini corto, has hecho todo lo que te has propuesto con un gran tesón», comentaba, absolutamente maravillada, la presentadora.

Enrique ha contado cómo se enfrentó a la noticia de que no volvería a ver nunca más: «Fue curioso, partía de una vida en la que yo veía. Recuerdo estar en el hospital y mi familia me grababa cintas y me lo ponía al lado de la camilla del hospital y escuchaba muchísimas canciones». Unas palabras que han roto por completo a Emma García, que se ha visto obligada a secarse con un pañuelo las lágrimas que no dejaban de correr por sus mejillas.

«Perdóname, pero es que me estás emocionando muchísimo. Es que tienes una energía, una manera de contarlo que a mí, cuando estoy con personas así, yo que soy un poco llorona, me pasa esto, que empiezo y no puedo parar de emoción y de alegría por haberte conocido», reconocía la conductora de ‘Fiesta’. Al ver a su compañera incapaz de articular palabra, Omar Suárez explicó la importancia de dar visibilidad a personas con alguna discapacidad. Algo que a él le toca de cerca, ya que sus padres son sordos.

El emotivo momento entre Enrique y Lorena Gómez

El colaborador ha contado el motivo por el que se había puesto en contacto con Enrique, gracias a su vínculo con la cantante Lorena Gómez. Y era en ese instante cuando se producía el momento más emotivo. Mientras Emma García y el reportero intentaban despistar a su invitado, se empezaba a oír la voz de Lorena, quien entraba en el plató para darle una bonita sorpresa.

Entre lágrimas y tras dar un tierno abrazo a su fan, la cantante reconocía que «estaba llorando como Emma, pero es lo que dice, das tanta vida, eres una persona tan mágica, trasmites una energía tan bonita». Por su parte, él no se podía creer estar al lado de su ídolo: «Por favor, impresionante. No me lo puedo creer, de verdad, increíble. Qué maravilla estar aquí contigo, qué fuerte».