El aplaudido discurso de Aitor Albizua en pleno Orgullo en TVE: «Es importantísimo reivindicar»

RTVE retransmitió por tercer año consecutivo la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid a través de un especial que ofreció La 2 en directo con Oriol Nolis y Eva Soriano de presentadores. Un programa que contó con conexiones con la carroza de RTVE en la que se encontraban Nebulossa, el ganador de Eurovisión 2024 Nemo o presentadores como Aitor Albizua y Marc Calderó.

Y precisamente, el presentador de ‘Cifras y letras’ quiso hacer un alegato en plena retransmisión hablando en primera persona de lo mucho que le costó a él dar el paso y salir «del armario». «Me has comentado que hace diez años viviste tu primer Orgullo. Ahora, en 2024, ¿cómo lo estás viviendo?», le preguntó la reportera de TVE.

«Lo estoy viviendo muy diferente. Imagínate, hace diez años, un Aitor que casi acababa de salir del armario, como se suele decir. Diez años después sigue siendo igual de importante estar aquí para reivindicar todas esas cosas que quedan por hacer, a nivel político y jurídico», destacaba Aitor Albizua.

Y es que para el presentador vasco son muchas las vulnerabilidades que tienen los miembros del colectivo LGTBIQ+. «Aquí estamos festejando, reivindicando y reivindicando festejando, que es importantísimo«, recalcaba Aitor. Y es que aunque él tiene claro que se ha avanzado mucho aún queda mucho por hacer para que gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y todo el colectivo pueda ser libre.

«En los últimos años, España ha avanzado muchísimo a nivel de políticas LGTBIQ+, pero todavía queda mucho por avanzar. No conozco a ningún amigo hetero al que le cueste decir que es hetero en su lugar de trabajo o que se haya dejado de hablar con su familia por ser heterosexual», destacaba Aitor Albizua en un alegato muy aplaudido.

Aitor Albizua se lleva los aplausos con su discurso en el Orgullo

En este sentido, el presentador que triunfa cada noche con ‘Cifras y letras’ en La 2 quiso poner el foco en lo mucho que sigue costando dar el paso de poder ser libre. «Quiero poner el foco en toda esa gente que nos ve y que no es consciente de esas vulnerabilidades que sufrimos la gente del colectivo», advertía.

«Por ejemplo, entrar a una discoteca y decir: ‘¿Es un sitio seguro para besarme con mi pareja y que no me agredan?’. ¿Puedo decir en mi trabajo que soy homosexual sin temor a que me despidan? Esas cosas son las que tenemos que conquistar a partir de ahora», reflexionaba Aitor Albizua. Eso sí, quiso acabar con unas palabras optimistas: «mientras tanto, a celebrar y reivindicar».

Unas palabras que tuvieron repercusión en redes sociales. Así, «X» se llenó de mensajes alabando el alegato de Aitor Albizua y dándole las gracias por ser todo un referente para el colectivo LGTBIQ+.

