¿Cuántos capítulos tiene en total ‘Una vida perfecta’, la serie turca que estrena Telecinco?

Tras una intensa promoción en todos sus canales y programas, Telecinco estrena por fin este miércoles 17 de julio a partir de las 22:50 horas en simulcast con Divinity, ‘Una vida perfecta‘, su nueva serie turca tras los intentos previos con ‘Love is in the air’ o ‘La traición’.

Intriga, amor, ambición y emoción articulan el eje argumental de esta serie de producción turca protagonizada por Hilal Altınbilek (‘Tierra amarga’), Yiğit Özşener (‘Sühan: Venganza y amor’) y Onur Tura (‘Pecado Original’), producida por Ay Yapim, dirigida por Cagri Bayrak (‘Erkenci Kus: Pájaro soñador’) y con guion de Yilmaz Sahin (‘Hakim’), Tugrul Küçükmustafa (‘Kasaba Doktoru’) y Çagla Kizilelma (‘Ramo’).

Así es ‘Una vida perfecta‘

Sebnem era una niña becada en una escuela de élite, donde, tanto los padres de sus compañeros ricos como sus profesores, la intimidaban sin parar. A pesar de su inteligencia, nadie nunca creyó en ella. Harta de esa situación, Sebnem cambió su aspecto y conoció a su marido, Onur, de una familia adinerada, que le daría todo lo que ansiaba; lujo, privilegios y la envidia de cualquiera que les rodee.

Sin embargo, los fantasmas de su pasado reaparecen, amenazando todo lo que le ha costado tanto conseguir. En medio del brillo y glamour, la vida de Sebnem da un radical giro cuando su historial criminal vuelve a perseguirla. Entre proteger a su familia, su estatus y hacer frente a su pasado, su vida se convierte en una espiral.

Desde su “enredo” con el comisario Mesut, hasta su rivalidad con Melisa, la ex de Onur, y el odio implacable hacia su suegra Aysel, Sebnem se encontrará así misma librando batallas en múltiples frentes abiertos.

Prepárate para viajar desde los relucientes rascacielos de Dubai hasta la soleada costa de Miami junto a Sebnem, una antiheroína nacida en la adversidad, que ha ido abriéndose camino… pic.twitter.com/IG8qZs7bDn — Telecinco (@telecincoes) July 4, 2024

¿Cuántos capítulos tiene la nueva serie turca?

Cabe destacar que ‘Una vida perfecta’ consta originalmente de una única temporada de 30 capítulos de 120 minutos cada uno. En Turquía, la serie se estrenó el 1 de noviembre de 2023 en FOX y finalizó el pasado 5 de junio de 2024.

No obstante, y como suele ser habitual con las ficciones turcas, Telecinco fraccionará los episodios de ‘Una vida perfecta’ y según ha confirmado la cadena ha decidido dividirla en 97 capítulos en total. En este sentido, cabe decir que este miércoles la ficción va de 22:50 a 1:00 horas.