‘Una vida perfecta’: Avance del capítulo de estreno de la telenovela turca de Telecinco

Mediaset apuesta muy fuerte por su nueva serie turca ‘Una vida perfecta‘, que se estrena mañana miércoles, 17 de julio, de manera simultánea en Telecinco y Divinity. Una ficción otomana en la que el grupo de comunicación ha depositado mucha confianza. No hay más que ver su intensa campaña de promoción.

A Telecinco las series turcas que ha testado le han fracasado habitualmente. Lo vimos con ‘Love is in the air’ y con ‘La Traición’ el pasado año. Pero esta producción, que constará de 97 capítulos tras readaptarse el metraje original, es diferente. Tiene un argumento mucho más completo, con diversos géneros y con rostros muy reconocidos por el público de este tipo de ficciones.

El papel de la protagonista (Sebmen) lo encarna Hilal Altinbilek, todo un reclamo para fans de los culebrones turcos por dar vida a Züleyha, personaje principal en la exitosa serie ‘Tierra Amarga‘ que emitió Antena 3. Por otro lado, tenemos a Nesrin Javadzadeh, que ha interpretado recientemente a Sahika Ekinci en ‘Pecado Original’ y Onur Tuna, también actor de esta serie en la primera temporada.

Así es ‘Una vida perfecta‘

Sebnem era una niña becada en una escuela de élite, donde, tanto los padres de sus compañeros ricos como sus profesores, la intimidaban sin parar. A pesar de su inteligencia, nadie nunca creyó en ella. Harta de esa situación, Sebnem cambió su aspecto y conoció a su marido, Onur, de una familia adinerada, que le daría todo lo que ansiaba; lujo, privilegios y la envidia de cualquiera que les rodee.

Sin embargo, los fantasmas de su pasado reaparecen, amenazando todo lo que le ha costado tanto conseguir. En medio del brillo y glamour, la vida de Sebnem da un radical giro cuando su historial criminal vuelve a perseguirla. Entre proteger a su familia, su estatus y hacer frente a su pasado, su vida se convierte en una espiral.

Desde su “enredo” con el comisario Mesut, hasta su rivalidad con Melisa, la ex de Onur, y el odio implacable hacia su suegra Aysel, Sebnem se encontrará así misma librando batallas en múltiples frentes abiertos.

Avance del primer capítulo de la serie

Gracias a su esfuerzo y a una drástica ruptura con su pasado mediante un cambio radical de apariencia física, Şebnem, una brillante joven de origen humilde, ha logrado forjar una nueva vida y formar parte de la élite de la alta sociedad turca tras casarse con Onur, heredero de la acaudalada familia Gümüşçü, y ser madre de sus dos hijos.

Sin embargo, su idílica existencia se ve amenazada cuando aparece inesperadamente Niyazi, un hombre vinculado al pasado criminal que tanto se ha esforzado en ocultar y enterrar y que irrumpe en su vida con el objetivo destruirla por completo.

Presa del miedo, no duda en hacer todo lo que está en su mano para buscar una salida a su comprometedora situación. ¿A cualquier precio? En esta lucha se interpondrá el comisario Mesut (Onur Tuna).