Beatriz Pérez-Aranda la vuelve a liar en el Canal 24 Horas de TVE con el Chupinazo de San Fermín

Es la auténtica reina de los memes. Y no, no hablamos de Belén Esteban sino de Beatriz Pérez-Aranda. La presentadora del Canal 24 horas nos ha dejado auténticos momentazos en la red que se han hecho virales incluso cuando aún «X», anteriormente Twitter no funcionaba como ahora.

Mítico fue su «va como un pepino» cuando hablaba de cómo Kubika era el piloto más rápido en una carrera de Fórmula Uno o el día que la pillaron haciendo gestos con la mano como de referirse a alguien que bebe.

Este sábado, Beatriz Pérez-Aranda nos volvía a dejar un momento de esos que se hará viral al referirse al Chupinazo con el que arrancan las fiestas de San Fermín 2024. Y es que la presentadora se equivocaba y rápidamente se corregía a sí misma.

«Queda muy poquito para ese chominazo», soltaba la presentadora del Canal 24 horas. «Ese chupinazo», corregía inmediatamente tras darse cuenta de que había vuelto a meter la pata. «Ese chupinazo que van a ver en TVE», apostillaba Pérez-Aranda.