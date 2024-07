Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del martes 16 de julio? 

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras cumplir 100 capítulos.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Joaquín no logra perdonar a Gema tras descubrir que se besó con otro hombre. Así, le dejaba claro que a él nunca se le había ocurrido serle infiel con otra mujer y que ha destruído su matrimonio mientras ella le reprochaba que si le ha pasado eso ha sido porque él no le daba lo que le tenía que dar. Y aunque trataba de que le perdone, Joaquín aseguraba que no hay nada que hacer.

Tras contarle la verdad sobre Tasio, Damián intentaba seguir acercándose con Digna y aprovechaba para pedirle que se quede más tiempo en su casa ante las obras que hay en su vivienda. Después, el patriarca le proponía a Tasio ir a cazar juntos y daba la cara por su hijo secreto ante Jesús defendiendo su relación.

Fina le contaba a Carmen que se ha reconciliado con Marta y que han decidido recuperar su relación después de que su jefa haya acordado con su marido Jaime que cada uno tenga su vida por su cuenta. Por su parte, Claudia tenía un fuerte dolor en el vientre y Luz le recomendaba reposo para que su embarazo no peligre. El problema es que Claudia aún no le había contado a Marta que está embarazada.

Luis seguía leyendo las cartas de amor que le escribió Mario a su padre y aunque trataba de ocultarlo decide enseñárselo a Joaquín. Tras leerlas, su hermano llegaba a la conclusión de que Gervasio tenía un amante y era un hombre. Después, Luis conseguía hablar con Mario Garcés por teléfono.

Andrés decidía hablar con Damián sobre sus dudas con lo que le pasó a su primo Valentín después de hablar de él con su tía Digna y ella le hablara de su carta desde Brasil. Así, el De La Reina le decía que no entiende que nadie haya buscado a Valentín en Brasil y su padre trataba de poner excusas. Algo que hacía que Andrés siga creyendo que hay gato encerrado.

Tras la marcha de su madre, Begoña decidía regresar a su trabajo en el dispensario para tratar de recuperar poco a poco su vida después del disparo que sufrió. Y poco después, Begoña y Andrés se encontraban y no pueden reprimir sus sentimientos y terminan abrazándose.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 101 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este martes. Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 101 de ‘Sueños de libertad’

Tasio decide aceptar la propuesta de Damián y se va de caza con él. Pero el operario opta por engañar a Carmen y le dice que ha ido solo a cazar. Por su parte, Carmen le cuenta que Claudia ha tenido dolores y que su embarazo podría correr peligro.

Paralelamente, cuando Marta descubre que Claudia tiene que estar de baja por agotamiento extremo empieza a dudar de que pase algo que no sabe. Por su parte, la De La Reina le cuenta a Jesús que un periodista se ha puesto en contacto con ella para pedirle hacer un reportaje a toda la familia y su hermano le dice que lo tienen que aceptar.

Así, Marta y Jesús reúnen a toda la familia para contarles que hay un periodista que quiere hacerles un reportaje y que deben hacerlo para reflejar que son una familia ejemplar. Es por ello por lo que Jesús le pide a Begoña que siga fingiendo que son una familia feliz.

En ese sentido, Begoña le había pedido a su marido poder asistir a un congreso que le había aconsejado Luz pero Jesús le dice que no puede dejarles plantados y ella decide rechazar el congreso y quedarse para asistir a la sesión de fotos del reportaje familiar.

Luis queda con Mario Garcés en la cantina y el topógrafo le niega que tuviera una relación secreta con su padre y que le escribiera cartas de amor. Por otra parte, Luis decide desoír la petición de su cuñada Gema de que le ayude a que Joaquín le pueda perdonar su deslealtad.

Tras aceptar la propuesta de Damián de permanecer más tiempo en la mansión, Digna aprueba que Tasio y él tengan una relación de padre-hijo aunque sea en secreto. Después, los cuñados deciden confesarse su amor y terminan besándose.

Después de que Begoña decida aparecer en el reportaje, Jesús opta por llamar al periodista y le da un ultimátum: o acude al día siguiente a su casa a hacerlo o no habrá trato.