Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ con esta trágica muerte y explosivos secretos se revelan

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ha cumplido 100 capítulos por todo lo alto en lo que a audiencias se refiere y también en cuanto a tramas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Luz compartía con Jaime el extraño comportamiento que tuvo María con ella. La doctora Borrell cree que la esposa de Andrés oculta algo después de que incluso no quisiera decirle quién era su médico en Madrid. Justo entonces, Luis llegaba al dispensario para que examinen a Digna después de su desmayo.

Jaime trataba de ir a examinarla pero tanto Luis como la propia Luz le pedían que sea ella la que lo haga. Después, cuando Luz le daba el pésame a Luis por el fallecimiento de su hermano Valentín ambos se fundían en un abrazo y Jaime al ver la complicidad entre ellos se sentía celoso.

Tasio decidía comprar una nevera para estar a la altura de sus hermanos. Algo que ha hecho a espaldas de Carmen y ella no dudaba en recriminarle que se gaste el dinero sin decirle nada ni tenerla en cuenta. Tras ello, Carmen intentaba decirle a su esposo que él no tiene que compararse con sus hermanos y que él ya tiene todo lo que tiene que tener en la vida: su amor y su futuro hijo.

Los De La Reina recibían a Patricia Lambert en su casa. Begoña le pedía a Jesús que le disculpara en su nombre pues con la situación de su madre no tenía ganas de participar en una comida familiar. Durante la comida, Lambert no dudaba en proponerle a Damián y a los De La Reina que le cedan un 5% de las ventas que consigan en Francia.

Claudia y Mateo se volvían a ver las caras, ella le decía que está sola y le hablaba de lo difícil que es el amor, tras agradecerle que le haya salvado de tener que irse al pueblo con su madre.

Damián acudía a visitar a Digna para presentarle sus condolencias por la muerte de Valentín obviando que todo ha sido una triquiñuela suya para tapar que fue Jesús quien acabó con la vida de su primo y la de su mujer Clotilde cuando descubrió que estaban juntos. Ella le pedía tiempo para poder superar la muerte de su hijo.

Begoña volvía a visitar a su madre, que le pedía irse con ella a su casa, porque está convencida de que la quieren envenenar. En plena visita, Mercedes sufría una crisis y explotaba contra su hija diciéndole que es una mala hija llegando incluso a agredirla.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 29 de julio al viernes 2 de agosto:

Capítulo 110 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 29 de julio

Digna no duda en decirle a Damián que quiere saber donde están los restos de su hijo para trasladarlos a Toledo y enterrarle allí. Pero su cuñado intentaba quitarle esa idea de la cabeza al decirle que Brasil está muy lejos y es un país tan grande que sería difícil encontrarlo.

En pleno desayuno, Jesús no duda en recriminarle a Begoña que por ir a visitar a su madre está descuidando sus obligaciones y que les está dando de lado tanto a él como a Julia. Por su parte, Andrés acude a casa de los Merino para preocuparse por su estado tras descubrir la muerte de Valentín. El De La Reina le ofrece la ayuda de su amigo Cristóbal para encontrar la tumba de su primo pero Digna decidía olvidarse de ello y dejar las cosas así. Pero a Andrés le escama todo lo sucedido con el acta de defunción de Valentín.

Jaime decide hablar con María y no duda en preguntarle por qué se muestra nerviosa cuando le piden hacerle una revisión por su embarazo y la mujer de Andrés se escuda en los continuos cambios de humor propios del embarazo. Y cuando el doctor le pregunta a su cuñada por el nombre de su ginecólogo, ella contestaba que el «doctor González».

Después Begoña le pide ayuda a Luz en el dispensario para que le recete más calmantes para recuperar poco a poco la serenidad. Pero justo entonces le avisan del sanatorio pues el estado de Mercedes se había agravado. Mientras Begoña desaparecía era Andrés el que llegaba hasta allí para tratar de llamar a Brasil e intentar indagar sobre la muerte de Valentín pues no se cree que sea una coincidencia que haya llegado su acta de defunción justo cuando él trataba de encontrarle.

Ramona insiste a Claudia para que le acompañe al pueblo para conocer mejor a Joselito antes de iniciar una relación con él. Ella le dice que no piensa acompañarla y justo Tasio descubría los planes de Ramona para que Claudia se marchara a Don Benito y el operario le pide explicaciones mientras Mateo trata de calmar las aguas. Más tarde, Claudia le deja claro a su madre que ni se va a casar con Joselito ni se va a ir con ella al pueblo y que ella criará a su hijo sola con la ayuda de Carmen y Tasio.

Jesús sigue sin querer aceptar la propuesta de Patricia Lambert y propone olvidarse de ella. Pero Marta pide seguir intentando negociar con ella mientras Isabel no duda en decirle a su jefe que el punto débil de la francesa es él y que debería negociar intimamente con ella.

Gema le dice a María que ha decidido irse a Benavente pero ella le pide que se quede pues necesita tenerle cerca porque teme que Jaime descubra su gran mentira sobre su embarazo. Por ello le suplica que se quede y le ayude a poder salir del embrollo en el que se ha metido. Tras ello, Joaquín opta por acercarse a Gema.

Después, Jesús decide visitar a Mercedes en el sanatorio y descubre los dibujos que hizo su suegra de Begoña y Andrés. Tras ello, Begoña le reconocía que Andrés había estado allí en una ocasión y su marido no dudaba en acusarla de estar provocándole continuamente.

Jaime se abre con Luz y le dice que siente que está alejándose de él y que no entiende por qué. La doctora Borrell le responde que no sabe si todavía siente algo por Luis y Jaime le recomienda que le diga la verdad a Luis de que ella no es médica y le confiesa que él está enamorada de ella y que la quiere sin reservas.

Tras el consejo de Isabel, Jesús decide quedar a solas con Patricia Lambert confesándole que ha decidido aceptar su propuesta con tal de conseguir entrar en el mercado francés. Así, le darán el 5% de los beneficios que exige ella para ayudarles. Pero le pide discreción y que sea un secreto entre ellos antes de tener una cena íntima a solas.

Digna no para de llorar por la muerte de Valentín y al verla tan hundida, Damián opta por contarle parte de los secretos que guardan él y Jesús. Así, el patriarca se abre en canal con su amada y le confiesa que Julia no es hija de Jesús sino de Valentín. Tras enterarse, la cocinera se queda en shock y le acusa de seguirle mintiendo.

Capítulo 111 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 30 de julio

Tras descubrir que Julia es su nieta, Digna disfruta de su primer momento como abuela con la pequeña en la cocina y no duda en hablarle de sus antepasados mientras cocinan galletas y no duda en contarle la receta de su tatarabuela.

Andrés acude al sanatorio a visitar a Mercedes y mostrarle su apoyo a Begoña. Los médicos han desahuciado a su madre y ella no duda en tirar de calmantes para aliviar su pena. En su visita, Begoña le dice a Andrés que Jesús sigue sintiendo celos hacia él después de ver los dibujos que hizo su suegra de Andrés y Begoña.

Patricia Lambert, que ha caído rendida a los encantos de Jesús, no duda en proponerle una noche de pasión. Pero él le pone condiciones, si no acepta el dos por ciento de los beneficios en lugar del cinco que pide le contará a su marido lo que ha pasado entre ellos. Por si fuera poco, le cuenta todas las infidelidades de las que se ha enterado gracias al periodista y finalmente ella acepta al verse acorralada.

Marta discute con Jesús hasta de ver que siempre termina consiguiendo todo lo que se propone con sus tejemanejes. A su vez, Jesús no duda en confrontar con Andrés después de descubrir los dibujos de su suegra y le da un último aviso si se acerca a su mujer.

María y Gema tratan de saber cómo disipar las sospechas que tienen Jaime y Luz sobre su embarazo y optan por justificarlo todo por su estado de nervios. Los doctores optan por perdonarla y la citan al día siguiente para hacerle la revisión pero la doncella le recuerda que tenía cita con el tocólogo para evitar que le sigan atosigando. Por otro lado, Gema decide quedarse e intentar recuperar su relación con Joaquín.

Mario Garcés acude a despedirse de Luis al dispensario y no duda en entregarle un maletín de Gervasio y que podría cambiarle la vida a los Merino pues contiene un proyecto importante en el que estaban trabajando los dos y le pide al perfumista que vaya con cautela.

Jaime se siente celoso por los sentimientos de Luz hacia Luis y en plena discusión el doctor pierde la vista y asegura que lo ve todo negro. Poco a poco, la enfermedad del médico va en aumento. Por la noche, Luz llama a Jaime y María oye toda la conversación y descubre la relación que existe entre ellos.

Damián le revela a Jesús que le ha contado a Digna que Julia es su nieta y el de La Reina se pone violento con su padre y no duda en amenazarle con hacerle caer si todo sale a la luz y le pide que se olvide de su relación con su tía. Tras ello, es Digna la que le entrega el anillo al sentirse dolida por las mentiras de su amado.

Antes de irse al pueblo, Ramona le pide ayuda a don Agustín y le solicita que vigile a Mateo. El joven párroco acude a darle la extremaunción a Mercedes. La mujer agoniza y antes de morirse le ruega a su hija que esconda los dibujos que le hizo con Andrés.

Capítulo 112 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 31 de julio

Begoña está completamente hundida tras la muerte de su madre y no duda en recriminarle a Jesús que no aceptara llevársela a casa para evitar que se contagiara de la gripe. Y tras ello, solicita que sea Mateo quien oficie el entierro de Mercedes y no don Agustín. Para tratar de afrontar la pérdida, Begoña sigue refugiándose en las pastillas.

Fina y Marta disfrutan de un paseo por Madrid tras haber pasado la noche juntas en la capital. La jefa no duda en decirle a la dependienta que se siente menospreciada por su hermano después de haber sido ella quién contactó con Patricia Lambert y asegura sentirse menos sola tras la llegada de Isabel, la secretaria. Algo que hace que Fina se sienta celosa. Después Marta descubre que tiene muchas cosas en común con su secretaria.

Don Agustín acude a la tienda a visitar a Claudia después de su charla con Ramona. El sacerdote presiona a la dependienta para que haga lo mejor para ella y para su bebé pues ya se le empieza a notar su barriga y que cuando todo salga a la luz pueden repudiarla.

En el almacén, Iñigo se incorpora al trabajo en sustitución de Mateo y parece que su relación con Tasio no va a ser fácil. No parece que haya una buena conexión entre los dos operarios.

Tras descubrir que Julia es su nieta, Digna no quiere parar pues necesita respuestas a todas las dudas que le surgen en la cabeza. Mientras Damián trata de que le perdone y puedan retomar sus planes de boda pero Digna le dice que ya no confía en él y que no hay vuelta atrás.

Jaime sufre una crisis en casa tras el entierro y trata de disimularla delante de Marta y ella se da cuenta de que su marido le está ocultando algo y le pregunta si está todo bien con Luz.

Luis le muestra a Joaquín los documentos de Gervasio que le entregó Mario Garcés en los que se veía que su padre y su amante descubrieron una fuente subterránea de aguas termales y pretendían crear un balneario. Y Joaquín harto de tener que estar a las órdenes de los De La Reina pide llevarlo a cabo.

Digna le confiesa a Andrés que le contó a su padre que quería buscar a Valentín en Brasil. Y el De La Reina decide ocultarle a su tía sus sospechas sobre la muerte de su primo pues no cree que sea una coincidencia que haya aparecido su certificado de muerte justo cuando le estaban buscando. Y por ello no va a dudar en buscar el cuerpo de su primo.

Andrés consuela a Begoña tras la muerte de su madre después de que cuando lo intentó hacer en el vestúbulo de la casa, Jesús se lo impidió. Begoña no duda en decirle que no sabe cómo va a salir de esta pues también está perdiendo al amor de su vida. Y justo cuando los dos se iban a besar, María los pillaba.

Capítulo 113 – Jueves 1 de agosto

Tras descubrir a Andrés a punto de besar a Begoña, María no aguanta más y tras confrontar con su marido decide dar un paso más pese a que Andrés le dice que no ha dejado de quererla. Tras hablar con Gema le jura que acabará con esa historia entre Andrés y su cuñada.

Joaquín sigue con los planes de sacar adelante el balneario que querían hacer su padre y Mario Garcés. Sin embargo, parece que está solo en este proyecto pues Luis le dice que no quiere formar parte de ello pues él solo sabe hacer perfumes.

El embarazo de Claudia empieza a ser notorio y la dependienta habla con Fina y Carmen y les dice que ha decidido confesar que está embarazada después de que una clienta le dijera que la notaba más gorda. Pero sus compañeras le tratan de frenar.

Begoña le cuenta a Luz que María le pilló con Andrés y que no pueden seguir así. La doctora Borrell no duda en decirle que su error es Jesús y que debería acabar con su matrimonio. Y justo entonces, Luz no se contenía y le sacaba el asunto de la muerte de Valentín en Brasil. Y Begoña decide callar que ella sabe toda la verdad y que Jesús fue quien mató a Valentín y a Clotilde aunque no puede contar nada.

Fina vuelve a mostrarse celosa con Marta al ver que no para de hablar con Isabel pero la jefa le deja claro que ella de quién está enamorada es de ella. Tras ello, Fina decide sorprender a su novia con un regalo aconsejada por Isabel. Por su parte, don Agustín Agustín se muestra inseguro ante la creciente popularidad de Mateo al ver que poco a poco los De La Reina confían en él como párroco.

Digna opta por hablar con Jesús tras descubrir que Julia en realidad era hija de Valentín y no suya. Y el De La Reina le pide que no le diga nada a la pequeña y que ya hablará él con ella cuando la niña sea mayor. Y Digna acepta pero le dice que no se sostiene la teoría de que Valentín mató a Clotilde por rabia y Jesús le dice que no sabe si su primo sabía que era el padre de la niña y no duda en decirle a Digna que Valentín acabó con Clotilde porque ella iba a volver con él.

María decide hablar con Jesús y le cuenta que vio a Begoña y a Andrés cuando estaban a punto de besarse. Lleno de ira, Jesús se enfrentaba a puñetazos con su hermano Andrés, que le negaba que eso ocurriera así. Al verles, Damián trata de separarles y Andrés no duda en acusar a su padre de haber falsificado el acta de defunción de Valentín y amenaza con poner todo por escrito por si algún día él aparece muerto.

Capítulo 114 – Viernes 2 de agosto

Jesús confronta con Begoña harto de ver sus acercamientos con Andrés. Tras pillarla con un frasco de tranquilizantes no duda en tirárselos. Mientras Andrés habla con su amigo de Brasil y le pide que investigue sobre la muerte de su primo Valentín y donde puede estar su cuerpo.

Después Andrés no aguanta más y le dice a María que no entiende que malmeta y recurra a su hermano por sus celos con Begoña. Tras ello, no duda en decirle que quizás se equivocó al casarse con ella pero que ahora al estar embarazada tienen que estar juntos y ella le pega y le pide que tienen que ser felices.

Fina y Marta vuelven a disfrutar de una jornada en la capital después de que la dependienta le regalara a su amada unas entradas para ir a ver un concierto de Luis Mariano. Por su parte, Gema intenta reconquistar a Joaquín pese a sus desprecios

Tras descubrir que Íñigo vive del dinero que gana con el contrabando de electrodomésticos, Tasio le pide formar parte del negocio. Pero para conseguirlo tiene que pagar 2.000 pesetas. Un dinero que no tiene y que debe recaudar para seguir adelante.

Don Agustín no duda en sembrar las dudas sobre Mateo en la diócesis cansado de ver que el jóven párroco le está quitando todo el protagonismo en la colonia. Paralelamente, Mateo le pide a Claudia pasear por la tarde juntos y Carmen le aconseja que se aleje del cura.

En la mansión, Damián y Jesús vuelven a discutir después de lo que pasó con Andrés. El hijo mayor le pide a su padre que envíe a Andrés a Olite o a donde sea porque mientras siga allí les va a traer muchos problemas si llega a enterarse de todo lo que están ocultando. Después es Digna la que le muestra a Damián sus dudas sobre lo violento que puede llegar a ser Jesús y que pudiera ser él el que disparó a Begoña.

Joaquín trata de conseguir que Luis le ayude con los planes de sacar adelante el proyecto del balneario. El hermano mayor le pide que ponga fin a su relación con los De La Reina y le deja claro que siempre va a estar supeditado a la orden de sus primos.

María se enfrenta con Begoña tras pillarle junto a Andrés y le deja claro que la conoce perfectamente y que no le va a permitir que le provoque y que se aleje de Andrés. Tras la discusión, María decide arrojarse por las escaleras. Al tratar de auxiliarla, Jaime descubre que no estaba embarazada y ella le pide que diga que lo ha perdido a cambio de no contar a nadie que él tiene una relación con Luz.