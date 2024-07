Aurah Ruiz sorprende al decir quién debe ganar ‘Supervivientes All Stars’ sin género de dudas

Aurah Ruiz tiene una espinita clavada por no haber llegado a la final de ‘Supervivientes 2024’ y ganado el concurso. Y, al parecer, eso condiciona mucho su sentido del voto para ‘Supervivientes All Stars’.

Como comentarista que es del reality en ‘De Viernes’, la joven siguió la corriente de la mayoría de colaboradores y se decantó por Marta Peñate para ganar esta edición. Ángel Cristo, Rosa Benito o María Jesús Ruiz también hicieron lo propio.

Y en su caso, la explicación para que Peñate sea la ganadora de ‘Supervivientes All Stars’ fue la siguiente: «Yo quiero que gane Marta por canaria, porque me representa, y ya que no gané yo, que gane ella por ser original, real y sincera«.

De este modo y veladamente, Aurah Ruiz se muestra en contra del concurso que ha hecho Sofía Suescun, que ha sido tildada de impostada, fría y poco natural desde varios platós de Telecinco en su protagónica cruzada con Marta Peñate en Honduras.

Recuerden que Sofía Suescun, Marta Peñate, Jorge Pérez y Alejandro Nieto son los cuatro finalistas de ‘Supervivientes All Stars’ que este domingo van a luchar por alzarse con el título de ganador y mejor leyenda del reality aventurero de Mediaset.