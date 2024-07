Ana Rosa habla alto y claro ante la irrupción de ‘El Diario de Jorge’: «Aquí nadie quita nada»

Ana Rosa Quintana ha cerrado temporada en ‘TardeAR’ «satisfecha» con un 10,5% en su promedio, por encima de la media de la cadena y a un punto de su principal competencia, ‘Y ahora Sonsoles’. Para la comunicadora, ya de vacaciones hasta septiembre, son resultados destacables tras un cambio radical de modelo: «La televisión no se hace ni en un día ni en dos».

Es a la conclusión a la que llega en una entrevista para El Correo, donde valora además la apuesta de Mediaset por Jorge Javier Vázquez para que vuelva a las tardes de Telecinco un año después de la cancelación de ‘Sálvame’. Su regreso con ‘El Diario de Jorge’ se producirá el próximo 29 de julio en horario de 16:00 a 17:30 horas, suponiendo la fulminación de ‘Así es la vida’ de Sandra Barneda y César Muñoz y un recorte a ‘TardeAR’.

A Ana Rosa le parece «estupendo» el cambio y ensalza al presentador catalán: «Jorge está en estado de gracia, es un gran comunicador y yo creo que el programa va a funcionar». Quintana espera y desea que funcione ‘El Diario de Jorge’ porque «eso también nos va a beneficiar mucho a nosotros». Es decir, el arrastre que deje será importante para el rendimiento posterior de ‘TardeAR’, que irá justo a continuación de 17:30 a 20:00 horas.

Para ella, que la tarde de Telecinco a partir de agosto vaya a estar compuesta por ese talk show de Jorge Javier Vázquez, ‘TardeAR’ y el concurso ‘Reacción en cadena’ de Ion Aramendi, es algo muy interesante. «Va a quedar una tarde muy redondita», declara en la entrevista al citado medio.

Por último, preguntada por si la incorporación de Jorge Javier Vázquez a las tardes podría quitar media hora a ‘TardeAR’, una información que ya se ha publicado, Ana Rosa Quintana es tajante; renegando del verbo «quitar» y poniendo el acento nuevamente en el arrastre: «No, aquí nadie quita nada. Yo desconozco el formato, no he visto cómo es, pero los programas tienen la duración que necesitan. Si el programa necesita veinte o quince o media hora más, pues es lo normal. O sea no te quitan nada. Para mí, lo más importante es el arrastre que nos deje».