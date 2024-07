Alejandro Nieto no calla más y pone en su sitio a Marta Peñate en la final de ‘Supervivientes All Stars’

Alejandro Nieto y Marta Peñate han protagonizado la última gran bronca de ‘Supervivientes All Stars‘. Los dos concursantes no han tenido reparo en echarse en cara los reproches más cruentos que ambos llevan acumulados durante el mes y medio de convivencia que llevan en los Cayos Cochinos. Un encontronazo que podría haber dinamitado su relación a escasas horas de la final del reality.

Todo ha comenzado a raíz de la demanda de Marta Peñate a Alejandro Nieto, que le ha afeado que estuviese durmiendo con una esterilla y una almohada: «Llevas dos semanas durmiendo con la esterilla y la almohada… Tengo lumbago. Lo lógico es turnarlo y hoy me toca a mí». «Te lo he dicho antes ¿quieres la puta colchoneta? y me has dicho que no. No te enteras. No me dejes de egoísta porque no. Eres tú la porculera», le ha advertido Alejandro Nieto.

A pesar de ese ofrecimiento, Marta Peñate ha proseguido demandando el cojín y la esterilla de su compañero, lo que ha sacado de quicio a éste. «Que te he dado el puto cojín y la puta colchoneta, tía, que te lo he dado. No me toques los huevos». Lejos de quedarse callado, Alejandro Nieto ha sacado a relucir la doble vara de medir de Marta Peñate con él: «A mí siempre me tratas mal. A los demás no, no tienes cojones. Dice Jorge cualquier cosa y te callabas, pero te la digo yo y pum, siempre me tienes que dar fuerte a mí. He hablado antes con Jorge de lo pesada que eres y de lo porculera que eres».

«Y yo justamente he hablado de lo egoísta que eres. No me hables mal», le ha recriminado Marta Peñate. Alejandro Nieto por su parte también ha insistido en su postura: «Cada vez que te digo algo yo, coño, siempre me das fuerte». De igual manera, se ha podido ver como de muy malas maneras Alejandro Nieto le tiraba la almohadilla a su compañera, lo que ha provocado que su relación corra serio peligro: «No has dado la cara por mí en ningún momento. Eso es lo que quieres tú, que me enfade con todo el mundo por tu culpa porque te gusta discutir con todo el mundo. Venga ya, hombre, que tú no eres mi amiga».

La bronca entre los dos no ha quedado ahí y es que el programa ha emitido una segunda parte en la que se ha podido ver como tanto las formas como los improperios han ido a más. «Llevas varios días que te he visto la cara de reventado porque elijo a Jorge que no me ha fallado», le ha soltado Marta frente a lo que Alejandro Nieto ha asegurado: «Decepcionado. ¿Yo cuándo te he fallado? Yo tampoco».

«Si a mí me duele la espalda, Jorge no se quiere quedar con el cojín y la colchoneta. Ese es el tipo de persona que eres, egoísta», le ha vuelto a espetar la canaria. Como defensa, Alejandro Nieto ha sacado a colación los conflictos de su amiga: «Mala persona tú, si has discutido con toda la puta isla». «Eso es lo que quieres, derrumbarme ¿no? Si has rajado de todo el mundo que si hablarás por delante lo que dices por detrás», le ha acusado Marta Peñate.

Poco ha tardado Alejandro Nieto en sacar a la luz el origen de su gran estallido: «Tú me ridiculizas. Cada vez que hablo me corriges. Lo haces en privado y no delante de toda España Cada vez que hablo te metes a ridiculizarme, tú». «Todo te lo callas y no dices las cosas a la cara. Esa es la diferencia entre tú y Jorge», se ha escudado ella ante lo que su compañero ha sentenciado: «Tú no le has hecho a Jorge lo que me has hecho a mí. Si no también lo tendrías guardadito… la que dice todas las verdades y todo a la cara».

«Nos queremos mal»: la impactante radiografía que Marta Peñate hace de su relación con Alejandro

Poco después en La Palapa los dos han podido abordar la relación que tienen. Marta Peñate ha sido la más tajante al asegurar: «Todo fue un malentendido… Si estáis metidos en una relación así, salid corriendo. Ese no es el camino. Es tóxico. Alejandro y yo nos queremos y suele pasar en la vida que a una persona a pesar de que la quieres mucho, llega un punto en el que lo mejor es que tengáis que separarnos… A pesar de esto, yo le quiero. Nos queremos mal», ha declarado Marta Peñate en La Palapa.

Por su parte, el principal aludido ha reconocido: «El problema ha sido que en muchas ocasiones ha habido cosas de Marta que no me han gustado y que por respeto y por cariño no lo he comentado… El problema ha sido mío. Exploté por un cojín y no debería haberlo hecho».